Maduro se acerca a China en plena tensión con Estados Unidos
Mientras disertaba sobre tutoriales para aprender a hacer cosas nuevas durante la clausura del “Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos”, Maduro hizo una pausa para presentar su nuevo teléfono celular, el cual, aseguró, fue un regalo de Xi Jinping, presidente de China.
En medio de la fuerte escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dejó de lado un discurso sobre la educación en el país por un momento para hacerle un guiño a China.
En un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro ha reforzado sus lazos con China, el principal rival económico de Washington. Este acercamiento, que incluye gestos simbólicos y un respaldo diplomático explícito, busca fortalecer la posición de Venezuela en medio de la escalada de presiones.
El teléfono de Xi Jinping: un gesto simbólico
Durante un evento educativo, Maduro interrumpió su discurso para mostrar un nuevo teléfono Huawei, afirmando que se lo había regalado el presidente chino, Xi Jinping, y que lo usa para comunicarse vía satélite con él. Aunque el comentario provocó risas, subraya la intención de Maduro de hacer pública su cercanía con Beijing.
Este gesto se suma a otros guiños recientes, como la reunión que tuvo con el embajador chino, Lan Hu, donde celebró los avances en cooperación económica, científica y tecnológica. Por su parte, el embajador chino aprovechó la ocasión para criticar las “medidas coercitivas unilaterales” de EE. UU. y defender un “mundo multipolar más justo”.
El apoyo de China frente a la presión militar de EE. UU.
La postura de China se hizo aún más clara tras el reciente despliegue militar de EE. UU. en aguas del Caribe, una acción que Washington justificó como una operación antidrogas. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, condenó públicamente el despliegue, declarando que Beijing se opone al “uso o la amenaza del uso de la fuerza” y a la “injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela”.
Este despliegue militar, que incluyó un submarino nuclear y varios buques de guerra, fue interpretado por Caracas como una provocación. En respuesta, Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos, afirmando que Venezuela tiene la capacidad de defenderse y que "ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela".
¿Qué gana China? Intereses económicos y petróleo
La relación con China no es nueva para Venezuela, que se beneficia del respaldo económico de Beijing en medio de su profunda crisis. José Antonio Hernández Macías, experto de la UNAM, señala que el apoyo económico chino ha sido crucial para evitar un colapso total de la economía venezolana.
China mantiene una balanza comercial altamente favorable con Venezuela, exportando una cantidad mucho mayor de productos de los que importa. Sin embargo, su principal interés no es solo el comercio, sino el acceso a los recursos energéticos. La participación de empresas chinas en yacimientos de petróleo, especialmente en la región del Esequibo, es un factor clave.
Recientemente, una empresa china anunció una inversión de más de mil millones de dólares para explotar yacimientos petrolíferos en Venezuela, con el objetivo de producir 60,000 barriles diarios para finales de 2026. Este acuerdo a 20 años demuestra que, para China, la estabilidad de Venezuela es fundamental para asegurar su acceso al petróleo.
