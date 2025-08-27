Denunció amenazas al Caribe

Venezuela exigió ante la ONU la retirada de buques de guerra de Estados Unidos

La representación venezolana ante las Naciones Unidas denunció el despliegue de un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de Estados Unidos en aguas del Caribe, calificándolo como una amenaza a la paz regional. Caracas exigió su retirada inmediata y activó un operativo militar defensivo mientras reclama el respeto a tratados de desnuclearización.