Al igual que Estados Unidos

Argentina también designa al Cartel de los Soles como organización terrorista

El gobierno la vincula al Tren de Aragua. Hace semanas, Washington subió la recompensa sobre Nicolás Maduro al determinarlo cabecilla de la entidad criminal.

Bullrich vinculó directamente a Maduro al Cártel de los Soles, pero no lo nombran en el documento oficial. Crédito: REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
 9:53

El gobierno argentino designó al Cártel de los Soles, grupo venezolano con injerencia en gran parte de Latinoamérica, como organización terrorista.

La Resolución Conjunta 4/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Nación cuenta con las firmas de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Gerardo Werthein, canciller argentino.

En el mismo, se incluye a la entidad, relacionada principalmente a crímenes vinculados al narcotráfico, dentro del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El documento oficial aclara que dicha inclusión “no requiere sentencia penal firme, siendo suficiente la existencia de indicios consistentes y verificados que permitan adoptar medidas específicas con el objetivo de afectar la operatividad de estas organizaciones y prevenir la comisión de nuevos actos ilícitos, sin afectar derechos de terceros ni de la sociedad civil en su conjunto”.

(250210) -- CARACAS, 10 febrero, 2025 (Xinhua) -- Imagen cedida por la Presidencia de Venezuela del presidente venezolano, Nicolás Maduro, participando durante su programa semanal, en Caracas, Venezuela, el 10 de febrero de 2025. Maduro felicitó al personal de la aerolínea estatal Conviasa por las labores que han permitido el regreso de los venezolanos y pidió a su ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, cumplir con todos los protocolos de manera exhaustiva para revisar la situación de cada uno de los retornados. (Xinhua/Presidencia de Venezuela) (vf)El documento argentino no nombra al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Crédito: Xinhua/Presidencia de Venezuela

Dentro de los argumentos, Argentina explica que “se ha verificado que el Cártel de los Soles mantiene una vinculación operativa y de intereses con la organización Tren de Aragua y presenta elementos que permiten sustentar razonablemente su vinculación con actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal y contrabando de combustible, hasta el control de extracción y contrabando de oro, coltán y otras piedras preciosas. Todo ello evidencia un entramado de colaboración criminal que amplifica el alcance de sus actividades ilícitas, incluyendo financiamiento del terrorismo y su impacto en la región”.

“Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, afirmó Bullrich, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

En la línea de Estados Unidos

La decisión argentina replica lo ya hecho por Ecuador y Paraguay, pero principalmente se sube a la línea discursiva de Estados Unidos, que recientemente realizó la misma designación.

Desde Washington argumentan que el Cártel de los Soles representa un riesgo para su seguridad nacional e incluyeron a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, como cabecilla o miembro clave en la toma de decisiones, a su vez que le duplicaron la recompensa.

La recompensa sobre Nicolás Maduro.La recompensa de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro.

Este fue el punto de partida para el movimiento de tropas marítimas en aguas del Caribe por parte de la gestión Trump, argumentando la posible necesidad de intervención ante las posibles consecuencias de este tipo de actividades criminales.

La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, junto a la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Crédito: Alex Brandon/REUTERS

El posicionamiento militar no escapa a la discusión territorial que Caracas sostiene con su vecino Guyana por el territorio del Esequibo, causa reavivada por Maduro y que tiene a los estadounidenses en alerta a modo de “protección”. Fueron apoyados y recibieron el permiso de ingreso a su territorio por parte de Trinidad y Tobago, Surinam, Barbados y las Islas Turcas y Caicos.

Resolución Conjunta 4/2025 by El Litoral

