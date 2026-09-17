#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Alerta sanitaria

Un brote de malaria causa al menos tres muertes en Alemania

La víctima residía cerca del aeropuerto de Fráncfort y no había viajado a una zona donde la enfermedad es endémica. Se trata, según las autoridades sanitarias, de una de las variantes más agresivas de la enfermedad.

La malaria es transmitida por el mosquito Anopheles.La malaria es transmitida por el mosquito Anopheles.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Una persona que residía en el barrio de Schwanheim, cerca del aeropuerto de Fráncfort, en Alemania, murió este jueves (17.09.2026) a consecuencia de una infección de malaria y se convirtió en la tercera víctima mortal de un brote de esa enfermedad tropical que se detectó en julio pasado en la localidad.

A Lufthansa Boeing is surrounded by ambulances and other emergency vehicles after several staff members were injured when the nose gear of a Boeing 787 jetliner unexpectedly collapsed at a gate at Frankfurt Airport, according to Lufthansa, in Frankfurt, Germany, June 4, 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAYLas seis primeras personas afectadas trabajaban en el aeropuerto de Fráncfort.

El 27 de agosto las autoridades sanitarias de Fráncfort informaron de que dos personas habían muerto de malaria y que otras cuatro personas habían sido tratadas de la enfermedad.

Nuevos contagios registrados

El miércoles de esta semana se informó de dos nuevas personas infectadas, una de las cuales falleció este jueves.

Mirá tambiénDía Mundial del Mosquito: la efeméride clave para entender el origen y el combate contra las enfermedades transmisibles

Las seis primeras personas afectadas trabajaban en el aeropuerto de Fráncfort, el más grande de Alemania. La fallecida este jueves y el otro contagiado, en cambio, no trabajaban allí ni habían estado en una zona endémica de malaria.

Una variante agresiva

Se trata, según las autoridades sanitarias, de una de las variantes más agresivas de la enfermedad.

El aeropuerto de Fráncfort ha recomendado a sus empleados acudir al médico en cuanto se presenten determinados síntomas como fiebre o dolor en la cabeza o en las extremidades.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Salud
Alemania

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro