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Malvinas: la Argentina lleva al Reino Unido a una audiencia para frenar la explotación petrolera

El Gobierno anunció que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tratará el pedido de medidas provisionales el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania.

La audiencia por las actividades petroleras se realizará el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo.La audiencia por las actividades petroleras se realizará el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo.
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La Argentina participará de una audiencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar que se frenen las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. La Oficina del Presidente confirmó este viernes que las sesiones se realizarán el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene su sede en Hamburgo, Alemania.La audiencia por las actividades petroleras se realizará el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo.

El procedimiento apunta a obtener medidas provisionales contra las operaciones autorizadas unilateralmente por el Reino Unido. De acuerdo con el comunicado oficial, la solicitud fue presentada el 13 de octubre para proteger los derechos soberanos que el país sostiene sobre su plataforma continental.

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El alcance del pedido

La presentación fue elaborada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación. El Ejecutivo indicó que busca evitar que esas actividades afecten los recursos naturales que la Argentina reivindica como propios.

El anuncio se refiere al tratamiento de ese pedido de medidas provisionales. En su comunicación, el Gobierno ratificó además su posición sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos circundantes.

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Los especialistas que representarán al país

Para sostener la posición argentina, el Ejecutivo conformó un equipo de tres especialistas en Derecho Internacional. Uno de sus integrantes es Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene su sede en Hamburgo, Alemania.El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene su sede en Hamburgo, Alemania.

Kohen representó al país en el caso de la Fragata Libertad, en el que ese tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional. También integra el equipo Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, especializado en soberanía sobre recursos naturales.

El tercer integrante es Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS). Los tres fueron convocados para intervenir en el procedimiento anunciado por la Oficina del Presidente por las actividades en la Cuenca Malvinas Norte.

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