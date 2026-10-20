El Tribunal Internacional del Derecho del Mar convocó a audiencias públicas para el 10 y 11 de noviembre por la presentación argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La medida fue dispuesta por el presidente del organismo, Maurice K. Kamga, mediante una providencia fechada el 20 de octubre.
El Tribunal del Mar convocó a audiencias por el proyecto petrolero Sea Lion
Argentina y Reino Unido expondrán el 10 y 11 de noviembre por el pedido para frenar la explotación de hidrocarburos mientras avanza el arbitraje internacional.
Argentina había presentado el pedido el 13 de octubre con el objetivo de obtener medidas provisionales que frenen el avance de la explotación de hidrocarburos mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar el fondo de la controversia.
Qué se discutirá en noviembre
Durante las audiencias, ambas partes expondrán sus argumentos sobre la solicitud argentina. La convocatoria no implica que el Tribunal ya haya decidido suspender las actividades petroleras, sino que abre la instancia oral previa a una resolución sobre las medidas provisionales reclamadas.
El planteo se apoya en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Buenos Aires sostiene que el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente sobre recursos naturales en una zona cuya soberanía se encuentra disputada y advierte además sobre posibles riesgos ambientales.
El proyecto Sea Lion
Sea Lion está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y es impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El desarrollo prevé avanzar con perforaciones durante 2027 y comenzar la producción petrolera en 2028, de acuerdo con la información incorporada al reclamo argentino.
La Cancillería ya había iniciado previamente un procedimiento arbitral bajo el Anexo VII de la Convención del Mar. El pedido ante el Tribunal de Hamburgo busca evitar que las operaciones sigan avanzando mientras ese cuerpo arbitral termina de constituirse y comienza a analizar la controversia.
Qué postura mantiene Reino Unido
Londres comunicó que participará del procedimiento, aunque rechazó la presentación argentina y sostuvo que las licencias concedidas para Sea Lion continúan vigentes.
El caso ante el Tribunal del Mar no tiene como objeto resolver la soberanía sobre las Islas Malvinas. La discusión de noviembre estará limitada al pedido argentino de medidas provisionales relacionadas con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.