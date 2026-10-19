Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, conocido como C-24, uno de los principales ámbitos multilaterales donde Argentina mantiene activo su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Estados Unidos pidió terminar con el comité que trata la disputa por Malvinas
Washington cuestionó el funcionamiento y los costos del C-24, uno de los principales ámbitos multilaterales donde Argentina sostiene su posición frente al Reino Unido.
El planteo fue realizado el 15 de octubre durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, donde la delegación estadounidense cuestionó el funcionamiento del organismo y calificó algunas de sus actividades como un desperdicio de recursos.
Qué propuso Washington
La posición quedó registrada oficialmente durante una jornada en la que la Cuarta Comisión aprobó más de 20 proyectos vinculados con procesos de descolonización.
En ese marco, Estados Unidos reclamó terminar con el mandato del C-24, un cuerpo subsidiario de la Asamblea General creado para seguir cuestiones pendientes de descolonización.
La propuesta no implica por sí sola el cierre automático del comité, pero abre una discusión sobre la continuidad de un foro que tiene un papel central para la posición argentina sobre Malvinas.
Por qué afecta a Argentina
La Cuestión Malvinas es examinada anualmente por el C-24, que considera la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.
En junio de 2026, el comité volvió a tratar específicamente el caso y tuvo ante sí un proyecto de resolución presentado por Chile, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Ese texto volvió a poner el foco en la necesidad de una solución pacífica y negociada entre Buenos Aires y Londres.
Un ámbito clave desde hace décadas
La ONU tiene a las Islas Malvinas en su lista de territorios no autónomos desde 1946. El C-24 analiza específicamente la cuestión desde 1964.
En 1965, la Asamblea General aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e instó a ambas partes a negociar.
Desde entonces, el comité adopta resoluciones periódicas sobre el caso y funciona como uno de los principales escenarios diplomáticos utilizados por Argentina.
La sesión de 2026
Durante el tratamiento de junio, distintos países y bloques regionales volvieron a expresar posiciones sobre Malvinas.
Mercosur y otros espacios regionales reiteraron allí su apoyo a una solución negociada y cuestionaron las medidas unilaterales vinculadas con la explotación de recursos en el área en disputa.
La discusión estadounidense sobre la continuidad del C-24 aparece ahora en medio de un nuevo período de actividad de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, que continuará sesionando hasta noviembre.
Qué puede ocurrir ahora
El pedido de Estados Unidos deberá atravesar el mecanismo correspondiente dentro de Naciones Unidas y no supone una eliminación inmediata del comité.
El C-24 continúa funcionando y mantiene entre sus competencias el análisis anual de los territorios no autónomos y de los procesos pendientes de descolonización.
Para Argentina, cualquier modificación de ese esquema tendría incidencia directa sobre uno de los canales multilaterales utilizados para sostener la discusión por Malvinas dentro del sistema de la ONU.