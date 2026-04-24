El escenario internacional sumó en las últimas horas un nuevo foco de atención luego de que trascendiera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa revisar el respaldo que históricamente Washington brindó al Reino Unido en su disputa por Malvinas
Estados Unidos evaluaría retirarle el apoyo al Reino Unido por Malvinas
Se filtraron informes donde indican que el mandatario estadounidense analiza modificar la histórica postura de Washington. La posibilidad generó preocupación en Londres y reavivó el debate sobre la soberanía del archipiélago.
La agencia de noticias Reuters publicó este viernes que un correo electrónico interno del Pentágono esboza las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que, en su opinión, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán.
Política exterior de Estados Unidos
Segun la información publicada, Trump estaría analizando modificar la postura tradicional de Estados Unidos respecto a la soberanía del archipiélago. Hasta el momento, Washington ha mantenido un alineamiento con Londres, reconociendo la administración británica sobre las islas.
Sin embargo, el eventual cambio de enfoque implicaría, al menos, una revisión de ese respaldo automático. En términos diplomáticos, esto no necesariamente significaría un apoyo explícito a la posición argentina, pero sí podría traducirse en una postura más neutral o abierta al diálogo entre las partes.
El tema no es menor en la geopolítica internacional. La disputa por las Malvinas involucra no solo cuestiones de soberanía, sino también intereses estratégicos vinculados a recursos naturales, rutas marítimas y presencia en el Atlántico Sur.
En este contexto, cualquier modificación en la posición de Estados Unidos podría tener impacto en el equilibrio diplomático que se viene manteniendo durante décadas. La relación entre Washington y Londres fue históricamente estrecha, lo que explica el respaldo sostenido al Reino Unido en este tema.
No obstante, Trump ya dió señales en otras ocasiones de su disposición a revisar acuerdos o posiciones tradicionales de la política exterior estadounidense, priorizando una lógica más pragmática y basada en intereses estratégicos.
Al ser preguntado por el correo electrónico, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, respondió: “Como dijo el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos hizo por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros”.
“El Ministerio de Defensa se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en su lugar, cumplan con su parte. No tenemos más comentarios sobre ninguna deliberación interna al respecto”, dijo Wilson.
Reacción en el Reino Unido
La soberanía de las Islas Malvinas recae en Reino Unido, dijo este viernes un portavoz del primer ministro, Keir Starmer. Fue la primera respuesta oficial al correo electrónico interno del Pentágono que se filtró y que sugiera revisar la postura de Estados Unidos respecto al archipiélago como represalia por la actitud de Londres en la guerra de Irán.
“No podríamos ser más claros sobre la postura de Reino Unido respecto a las islas. Es una postura de larga data y no cambió”, afirmó el portavoz.
El conflicto por las Islas Malvinas tiene un antecedente bélico en la Guerra de Malvinas, cuando Argentina y el Reino Unido se enfrentaron por el control del archipiélago. Desde entonces, la disputa continúa en el ámbito diplomático, con posiciones firmes por parte de ambos países.