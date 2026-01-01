Hay otras 11 personas heridas

Trágico fin de año en Ecuador: un ataque a balazos en una fiesta familiar dejó seis muertos

Un grupo armado atacó a tiros una fiesta familiar cerca de la medianoche en Manta, provincia de Manabí. En el arranque de 2026, el gobierno decretó un nuevo estado de excepción en nueve provincias en medio de cifras récord de violencia.