Trágico fin de año en Ecuador: un ataque a balazos en una fiesta familiar dejó seis muertos

Un ataque armado contra una fiesta familiar en la ciudad portuaria de Manta, en el suroeste de Ecuador, dejó seis muertos y 11 heridos. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del 31 de diciembre, cuando personas armadas abrieron fuego contra un grupo reunido en un barrio populoso de la provincia costera de Manabí, según reportes policiales.
De acuerdo con medios locales, entre las víctimas habría un menor de edad. Bomberos y equipos sanitarios asistieron a los heridos en medio de una escena de pánico, mientras la policía trabajaba en el lugar para relevar testimonios y avanzar con las primeras medidas.
El ataque en Manta se produjo apenas tres días después de un hecho similar registrado en Puerto López, también en Manabí, una provincia golpeada por la violencia de bandas criminales. Las autoridades vinculan el recrudecimiento a disputas territoriales y a la ubicación estratégica de la costa para el tráfico hacia puertos internacionales.
El país cerró 2025 con el registro más crudo desde que se llevan estadísticas oficiales: hasta el 19 de diciembre se contabilizaron 8.847 muertes violentas, superando el récord de 2023 (8.248) y por encima de 2024 (7.063), según datos policiales citados en reportes de prensa.
En ese contexto, el presidente Daniel Noboa firmó un nuevo estado de excepción que rige desde el 1 de enero de 2026 y alcanza a nueve de las 24 provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, además de cantones específicos en Cotopaxi y Bolívar.
La medida, establecida por 60 días, restringe derechos vinculados a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, con el objetivo de habilitar allanamientos y acciones de seguridad en zonas críticas. Mientras avanza la investigación por la masacre de Manta, el gobierno busca contener una escalada que convirtió a Manabí en uno de los epicentros del mapa rojo ecuatoriano.