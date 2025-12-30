Ecuador militariza su frontera con Colombia tras enfrentamientos entre bandas criminales
Lueg una serie de enfrentamientos entre bandas criminales en la provincia de Esmeraldas, el Gobierno de Ecuador desplegó tropas y fuerzas de seguridad en la frontera con Colombia para retomar el control territorial y contener la creciente violencia en la región.
Ecuador militariza su frontera con Colombia. Crédito: Xinhua
El Gobierno de Ecuador desplegó un amplio operativo militar en la zona fronteriza con Colombia, específicamente en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, tras una serie de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que disputan el control territorial en esa región estratégica del norte del país.
Tras enfrentamientos entre bandas criminales. Crédito: AFP.
Fuerzas Armadas activan control territorial
La decisión fue anunciada por el Ministerio de Defensa Nacional, que puso en marcha un "Bloque de Seguridad" integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El objetivo es establecer un “control total” del territorio y restablecer la seguridad en zonas clave como el sector de La Siate, donde se registraron los últimos enfrentamientos armados entre bandas.
Como parte del operativo, las autoridades informaron la detención de dos presuntos miembros de grupos criminales. Durante los procedimientos, se incautaron municiones y otros elementos vinculados a actividades ilícitas.
Ecuador atraviesa una de las etapas más violentas de su historia reciente. En los últimos dos años, los homicidios, extorsiones y enfrentamientos entre bandas se han multiplicado, especialmente en regiones fronterizas y zonas portuarias utilizadas como rutas del narcotráfico.
El incremento de la violencia en Esmeraldas también ha generado alarma en gobiernos locales y organismos internacionales. La Defensoría del Pueblo ecuatoriana emitió recientemente un comunicado solicitando acciones urgentes para proteger a las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan en la zona, muchas de las cuales han quedado atrapadas en medio de los enfrentamientos armados.
Ante esta situación, el presidente Daniel Noboa mantiene vigente la declaratoria de "conflicto armado interno", una figura legal que le permite al Estado desplegar fuerzas militares para combatir directamente a 22 organizaciones criminales clasificadas como terroristas.
Esta medida fue implementada originalmente a comienzos de 2024, tras una serie de ataques simultáneos y motines carcelarios que pusieron en jaque a las instituciones de seguridad.
Una zona estratégica y conflictiva
La provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, se ha convertido en un corredor clave para el tráfico de drogas, armas y mercancías ilegales. La complejidad geográfica de la zona —marcada por selva, ríos y pasos informales— facilita la movilidad de grupos criminales con conexiones tanto locales como internacionales.
El Gobierno asegura que mantendrá la presencia militar en la zona de forma indefinida y fortalecerá los controles en rutas y puntos críticos. La estrategia busca desarticular las redes delictivas que operan a ambos lados de la frontera y brindar protección a las comunidades afectadas por la violencia.