Colombia: automovilistas ayudaron a un camionero a recuperar botellas de gaseosa tras un accidente

Un tramo de una carretera en Cundinamarca, Colombia, se transformó en una escena inesperada: botellas de gaseosa esparcidas por el asfalto después de que un camión sufriera un accidente que afectó su carga.
Ocurrió en una ruta de Cundinamarca: tras un accidente, la carga de botellas quedó desparramada y decenas de automovilistas se organizaron para recuperarla y volver a embalarla.
Lejos de acelerar para esquivar el caos, decenas de personas frenaron, se bajaron de sus vehículos y se acercaron al lugar para ayudar al conductor. Entre autos detenidos y cajas abiertas, la prioridad pasó a ser una sola: recuperar la mercadería.
Con movimientos rápidos y coordinados, los automovilistas levantaron botellas una por una y las acomodaron nuevamente en los cajones, intentando ordenar lo que en segundos había quedado desparramado sobre la ruta.
La acción colectiva permitió despejar la vía y, sobre todo, alivió la situación del camionero, que en pocos minutos pasó de enfrentar una pérdida total a ver cómo la carga volvía, de a poco, a su lugar.
El gesto no tardó en cruzar a las redes, donde fue celebrado como una muestra de solidaridad en plena ruta: “gente que le pone el alma”, resumieron varios usuarios al destacar la ayuda espontánea en medio del accidente.