Brasil: once muertos tras un choque frontal e incendio en la ruta BR-101

Un choque frontal seguido de un incendio dejó al menos once personas muertas este sábado en el sur del estado brasileño de Bahía. El hecho ocurrió en la ruta federal BR-101, a la altura del kilómetro 953,6, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, según confirmaron autoridades locales.
El siniestro involucró a una camioneta Chevrolet S10 y a un utilitario Fiat Dobló, que por causas que aún se investigan impactaron de frente y se prendieron fuego de manera inmediata.
Impacto fatal y tareas de rescate
De acuerdo con la empresa concesionaria Ecovias Capixaba, diez personas murieron en el lugar producto del choque y del incendio, mientras que una undécima falleció horas más tarde en un centro de salud debido a la gravedad de las heridas.
Entre las víctimas se encontraban dos niños de 2 y 4 años y una mujer embarazada. Varias de las personas fallecidas integrarían un mismo grupo familiar, según indicaron fuentes regionales.
Hipótesis bajo investigación
La Policía Federal de Caminos (PRF) trabaja para establecer la mecánica del accidente. La principal hipótesis apunta a un sobrepaso indebido por parte de uno de los vehículos, aunque los peritajes continúan en curso.
El fuego consumió por completo ambas unidades, lo que complicó las tareas de rescate y obligó a un amplio operativo de bomberos y fuerzas de seguridad.
La BR-101 permaneció totalmente cortada durante varias horas para permitir la remoción de los vehículos y las pericias técnicas. En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, personal sanitario y efectivos policiales.