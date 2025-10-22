Apareció la joven argentina que estaba desaparecida en España

La joven argentina Mariana Lens, de 26 años, que había sido reportada como desaparecida tras arribar a España para desempeñarse como niñera, fue localizada con vida en la ciudad de Palma de Mallorca.
La joven se encontraba desaparecida desde el 14 de octubre luego de haber viajado a España para trabajar como niñera; su madre recibió la confirmación desde una comisaría en Palma de Mallorca y ya viaja al país europeo.
Su madre, Gabriela Lens, confirmó que un llamado procedente de una dependencia policial le comunicó que la joven se encontraba en buen estado y ya se encuentra en una comisaría española, lo que alivia la angustia que acompañó los últimos días.
La joven partió desde Argentina hacia España tras haber recibido una oferta laboral para trabajar como niñera para una familia de origen alemán radicada en Mallorca.
Su arribo se registró el 6 de octubre de 2025. Tras los primeros días en los que mantuvo comunicación con su entorno familiar, el 14 de octubre marcó el último vínculo conocido: dejó de responder mensajes y llamadas, borró aplicaciones de mensajería y bloqueó contactos en redes sociales.
Ante la prolongada falta de noticias, la madre radicó la denuncia por desaparición, tanto en Argentina como con la colaboración de autoridades en España, solicitando apoyo consular.
Las especulaciones sobre una posible red de trata de personas se hicieron presentes ante la abrupta desconexión de la joven y la naturaleza de la propuesta laboral que la había llevado al exterior.
Un mensaje de WhatsApp recibido por un amigo de Mariana añadió una nota de inquietud: la respuesta desde su número decía — según el chat — que necesitaba «tomar distancia de la familia» y pedir que dejaran de buscarla por el momento, lo que generó desconcierto en su entorno.
Este miércoles 22 de octubre de 2025, la madre recibió desde España la confirmación de que su hija había sido localizada. Según sus declaraciones, personal de una comisaría le informó que Mariana estaba bien y que cuando su madre llegase al país debía comunicarse con ella. La mujer no pudo aún hablar directamente con su hija.
La dependencia policial informó que la joven se encontraba en un lugar bajo custodia, en buen estado de salud, aunque no se brindaron detalles precisos respecto de las circunstancias de las últimas jornadas.
Las autoridades españolas, en colaboración con el consulado argentino, siguen evaluando la situación para determinar si hubo coerción, engaño laboral o simple decisión personal.
La mamá viaja este mismo día desde Buenos Aires a Mallorca para reencontrarse con su hija y conocer los pormenores de lo sucedido. Aunque el final inmediato es la reunión familiar, la investigación podrá determinar si existe alguna actividad delictiva asociada.
El caso despertó la atención tanto de medios argentinos como españoles, dado que la falta de contacto prolongada, los bloqueos de redes y la propuesta laboral hicieron sonar alertas sobre posibles redes de explotación laboral o de trata.
Ahora, el foco se traslada a esclarecer los motivos del silencio de la joven y las condiciones de su vinculación al empleo ofrecido.
