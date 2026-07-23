El Gobierno de México presentó 20 denuncias ante fiscalías de Estados Unidos por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas desde mayo de 2025 durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
México presentó 20 denuncias por la muerte de 17 ciudadanos bajo custodia del ICE
La Cancillería solicitó que las autoridades estadounidenses investiguen los casos ocurridos desde mayo de 2025 y también pidió la intervención de la ONU para dar seguimiento a los hechos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las acciones buscan esclarecer las circunstancias de cada uno de los fallecimientos y garantizar que los casos sean investigados por las autoridades competentes.
Denuncias en ocho estados
De acuerdo con la Cancillería mexicana, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó el pasado 13 de julio ocho denuncias ante fiscalías estatales y otras doce ante fiscalías de condado.
Las presentaciones fueron realizadas en las jurisdicciones donde ocurrieron los hechos, ubicadas en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.
Piden la intervención de la ONU
Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno mexicano, el 14 de julio la Embajada de México remitió al Departamento de Justicia de Estados Unidos una denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República.
En ese documento se solicitó la apertura de las investigaciones correspondientes y que se informe oficialmente sobre el avance de cada expediente.
Además, el canciller Roberto Velasco envió una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para solicitar que el organismo reúna información, analice los hechos a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos y emita recomendaciones técnicas.
Asistencia a las familias de las víctimas
La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la red consular mexicana continúa brindando acompañamiento jurídico a los familiares de los ciudadanos fallecidos.
Asimismo, señaló que los consulados colaboran con el traslado de los restos y otras gestiones requeridas por las familias mientras avanzan las investigaciones.