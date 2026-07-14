Un inmigrante murió este martes durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Agustín, Florida, luego de intentar escapar de agentes migratorios y ser atropellado por un camión. Es el tercer fallecimiento vinculado a procedimientos de esa agencia en la última semana.
Murió otro inmigrante durante un operativo del ICE: ya son tres los casos en una semana
Un hombre de 28 años falleció tras ser atropellado mientras escapaba de agentes migratorios en Florida. El hecho ocurrió en medio de cuestionamientos a los procedimientos del ICE y de nuevas protestas.
Las autoridades estadounidenses no difundieron la identidad del hombre ni precisaron cuál era su situación migratoria. El caso es investigado mientras crecen las críticas a las tácticas utilizadas por el organismo federal.
Cómo ocurrió el hecho
Según informó la Patrulla de Carreteras de Florida, la víctima, de 28 años, viajaba junto a otras tres personas en un vehículo que se detuvo en una estación de servicio poco antes de las 7 de la mañana.
Durante un procedimiento realizado por agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional, los cuatro ocupantes escaparon a pie. Uno de ellos cruzó corriendo una ruta y fue embestido por un camión. El conductor detuvo el vehículo e intentó asistirlo, aunque el hombre murió por las heridas sufridas.
Crecen las críticas al ICE
El episodio ocurrió en una semana marcada por fuertes cuestionamientos a los operativos migratorios en Estados Unidos. Distintos medios estadounidenses informaron que el ICE decidió suspender temporalmente los controles de tránsito vinculados a tareas migratorias.
La medida llegó después de otros dos procedimientos fatales. El 7 de julio murió el mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo en Houston, mientras que el lunes falleció el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, en Biddeford, estado de Maine.
Protestas y silencio oficial
Los tres casos provocaron manifestaciones y reclamos de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan los métodos empleados por las fuerzas migratorias durante los procedimientos.
Hasta el momento, ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni el Departamento de Seguridad Nacional emitieron declaraciones oficiales sobre el fallecimiento ocurrido en Florida.