El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, presentó su renuncia y dejará el cargo el próximo 31 de mayo. Lyons, quien asumió en marzo de 2025, fue el principal ejecutor de la política de detenciones masivas de la administración de Donald Trump, en un periodo marcado por un despliegue operativo sin precedentes.
Renunció Todd Lyons, el jefe del ICE responsable de las detenciones masivas en Estados Unidos
El responsable de las redadas masivas y la expansión de centros de detención de la administración Trump presentó su dimisión. Su gestión estuvo marcada por récords de detenciones y disputas judiciales.
Bajo su gestión, el ICE experimentó una expansión a gran escala con la incorporación de nuevos agentes y la ejecución de redadas en ciudades de todo el país. Según datos oficiales, el 2025 fue el año con mayor cantidad de operativos de detención desde 2004.
Hacia diciembre del año pasado, la agencia mantenía a más de 68.000 personas en centros de detención, de las cuales el 75% no poseía antecedentes penales.
Una gestión marcada por la controversia
El mandato de Lyons enfrentó fuertes cuestionamientos tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales durante operativos en Minneapolis, en enero de 2026. El incidente derivó en protestas masivas y citaciones legislativas. Ante el Congreso, Lyons defendió las tácticas utilizadas y afirmó que la agencia no sería intimidada.
A estos hechos se sumaron conflictos en el ámbito judicial. En enero de este año, un juez federal de Minnesota citó a Lyons a comparecer por el incumplimiento de órdenes judiciales vinculadas a las audiencias de fianza de personas detenidas.
Salida y futuro de la agencia
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó la noticia y elogió la labor de Lyons, calificándolo como un "gran líder", mientras que la Casa Blanca lo describió como un "patriota". En su carta de renuncia, Lyons argumentó motivos personales, señalando el deseo de pasar más tiempo con su familia.
La salida del funcionario se produce en un momento en que el ICE planea una inversión cercana a los 40.000 millones de dólares para la adquisición y remodelación de más de veinte edificios que funcionarán como centros de detención. El gobierno estadounidense aún no ha definido quién sucederá a Lyons a partir del 1° de junio.