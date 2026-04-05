La Casa Blanca suspendió este sábado todas las apariciones públicas del presidente Donald Trump, lo que desató una ola de rumores en redes sociales y la opinión pública estadounidenses sobre su estado de salud, mientras continúan los enfrentamientos en Medio Oriente.
La Casa Blanca niega rumores sobre el estado de salud de Donald Trump
Mientras persisten las tensiones con Irán, el mandatario estadounidense enfrenta especulaciones de las redes sociales por cancelar actividades y permanecer en Washington.
De hecho, se rumoreaba que el mandatario de los Estados Unidos había sido trasladado al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, pero la versión fue desmentida por su oficina de prensa.
Sin embargo, Trump permaneció este sábado en Washington, algo poco habitual ya que generalmente se traslada a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde suele pasar los fines de semana junto a su familia y allegados.
En los últimos meses el presidente estadounidense lució desmejorado, y con las manos amoratadas, lo que dio origen a un sinfín de rumores.
Al respecto, Steven Cheung, uno de sus asistentes, publicó un posteo la red social X con el siguiente mensaje: "Nunca ha habido un presidente que haya trabajado más duro por el pueblo estadounidense que el presidente Trump. En este fin de semana de Pascua, ha estado trabajando sin parar en la Casa Blanca y el Despacho Oval. Dios lo bendiga”.
Trump, por su parte, se encuentra bajo fuerte presión mientras continúan los enfrentamientos con Irán, y este sábado ratificó el ultimatum al gobierno de Teherán para que acepte un acuerdo de paz o abra el estrecho de Ormuz, por donde pasa parte del petróleo global.
Además, el republicano analiza una posible invasión terrestre en la isla de Kharg y otras en el estrecho, lo que podría hacer escalar el conflicto.