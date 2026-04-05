Piden intervención de la ONU

La guerra en Medio Oriente entra en una nueva fase con ataques sobre centrales químicas y nucleares

El ataque a la central de Bushehr, que dejó un muerto, pone en jaque la estabilidad regional. El gobierno de Irán denunció ante las Naciones Unidas un "crimen de guerra" advirtiendo el potencial de "riesgo de radiación". Mientras, Trump y Netanyahu intensifican la ofensiva sobre las instalaciones de Teherán.