El histórico capo mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara y conocido como "el jefe de jefes”, falleció este domingo (15.11.2026) a los 80 años en un hospital en la colonia Lomas del Country, al que fue trasladado desde el penal de Puente Grande hace dos días para ser atendido de urgencia tras presentar problemas respiratorios, informaron las autoridades.
Murió el histórico capo narco Miguel Ángel Félix Gallardo, “el jefe de jefes”
El fundador del Cartel de Guadalajara cumplía condena de 77 años por diversos delitos, entre ellos la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.
Félix Gallardo fue considerado uno de los capos del narcotráfico más poderosos y pieza clave en el surgimiento de los grandes carteles de la droga en México.
Cumplía pena desde 1989, tras recibir dos condenas que suman 77 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, además de secuestro y homicidio de Enrique Camarena, agente de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, en la década de los años 80.
"Tras permanecer bajo observación con pronóstico reservado, perdió la vida este 15 de noviembre en las instalaciones médicas", indicó la secretaría de Seguridad del estado de Jalisco, donde Gallardo estaba recluido, por medio de un comunicado.
"Presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14:00 horas", agregó la entidad. El centro asistencial estaba custodiado por efectivos militares.
Jefe de capos
Gallardo fue de los fundadores del cartel de Guadalajara, del que años después surgiría el de Sinaloa. Fue también pieza clave en establecer alianzas con los narcos colombianos y fue condenado por el homicidio en 1985 de Camarena Salazar, una herida que aún lacera a Estados Unidos.
El capo pasó los últimos años de su vida intentando convencer a la Justicia de concederle la prisión domiciliario. No lo consiguió.
En la década de 1980, Gallardo ostentaba el poder en el mundo del narcotráfico, pues capos como Amado Carrillo Fuentes, Héctor Luis Palma Salazar, Joaquín Guzmán y los hermanos Arellano Félix, entre otros, trabajaban para él.
Tras su captura, estos se repartieron el país para seguir adelante con sus negocios, pero pronto entraron en disputa, desatándose una guerra por el control del tráfico.
Félix Gallardo pidió que se consideraran su delicado estado de salud y edad para que le fuera concedida la prisión domiciliaria. Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo en septiembre de 2022 que Gallardo era una persona enferma que no podía seguir en prisión, aunque la justicia lo desestimó.
En la pantalla
La figura de Miguel Ángel Félix Gallardo también llegó a la pantalla a través de la serie Narcos: México, donde fue interpretado por el actor mexicano Diego Luna.
La producción de Netflix reconstruyó el ascenso del llamado Jefe de Jefes y su papel en la conformación de las primeras grandes estructuras del narcotráfico mexicano durante las décadas de 1970 y 1980.
Luna protagonizó las dos primeras temporadas de la serie, estrenada en 2018, y ofreció una interpretación centrada en la construcción y expansión de su poder criminal.