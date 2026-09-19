Guerra en Europa

Rusia afirma haber tomado 5.300 km² de territorio ucraniano en lo que va de 2026

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus tropas tomaron más de 5.300 kilómetros cuadrados y más de 200 localidades desde comienzos de año. Kiev y analistas independientes cuestionan parte de esos reportes. En paralelo, continúan los ataques sobre distintas regiones ucranianas y Moscú informó nuevos bombardeos contra infraestructura militar.