El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este sábado que sus fuerzas capturaron 5.300 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en lo que va de 2026, además de más de 200 localidades. El anuncio fue difundido durante la segunda jornada de las elecciones legislativas rusas.
Rusia afirma haber tomado 5.300 km² de territorio ucraniano en lo que va de 2026
El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus tropas tomaron más de 5.300 kilómetros cuadrados y más de 200 localidades desde comienzos de año. Kiev y analistas independientes cuestionan parte de esos reportes. En paralelo, continúan los ataques sobre distintas regiones ucranianas y Moscú informó nuevos bombardeos contra infraestructura militar.
Las fuerzas rusas habrían ocupado durante septiembre más de 670 kilómetros cuadrados y 27 localidades en las cuatro regiones ucranianas que Moscú declaró anexadas en 2022.
Sin embargo, estas cifras no han sido verificadas de manera independiente. Kiev y analistas militares cuestionaron en las últimas semanas algunos de los partes difundidos por el Ministerio de Defensa ruso y señalaron que la ofensiva de Moscú atravesó un período de estancamiento entre diciembre de 2025 y junio de este año.
La situación en el frente continúa siendo cambiante. En el norte de la región de Donetsk, las fuerzas ucranianas lanzaron recientemente una ofensiva en las proximidades de Sloviansk y Kramatorsk, donde Kiev asegura haber recuperado posiciones y localidades. La verificación independiente de los avances resulta compleja debido a la intensidad de los combates y al uso extendido de drones.
Disputas por Limán y Sviatoguirsk
Uno de los puntos de mayor controversia es el área de Limán y Sviatoguirsk, en la región de Donetsk.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus tropas continúan avanzando y realizando operaciones de limpieza en ambas localidades, situadas al norte de Sloviansk. Moscú había anunciado semanas atrás la toma de Sviatoguirsk.
La afirmación fue rechazada por autoridades militares ucranianas. Un general de Kiev difundió incluso un video grabado desde la ciudad para demostrar que permanecía bajo control ucraniano, mientras que blogueros militares rusos también pusieron en duda el anuncio inicial de Moscú.
La disputa refleja la dificultad para establecer con precisión el control territorial en zonas donde las posiciones cambian rápidamente y ambos bandos difunden partes militares con objetivos informativos y estratégicos diferentes.
Ataques dejan víctimas en varias regiones
Mientras continúan los combates terrestres, Rusia y Ucrania mantienen una intensa campaña de ataques con drones y misiles.
Las autoridades de las regiones ucranianas de Jersón y Járkiv informaron sobre ataques rusos que dejaron al menos cuatro personas muertas. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea ucraniana aseguró haber neutralizado 138 drones y tres misiles Banderol lanzados contra territorio ucraniano durante la noche del 18 al 19 de septiembre.
En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus sistemas de defensa aérea derribaron 344 drones ucranianos sobre 16 regiones de Rusia, incluida Siberia. Estas cifras corresponden a los respectivos partes militares y no pudieron ser verificadas de forma independiente.
La ofensiva aérea rusa se ha intensificado durante los últimos meses. Según un análisis reciente de Reuters, Moscú incrementó el uso de determinados misiles de entrenamiento adaptados para operaciones de combate, dentro de una campaña destinada a mantener la presión sobre las defensas aéreas y la infraestructura ucranianas.
Moscú apunta también a los suministros militares
El Ministerio de Defensa ruso informó además de un ataque contra un supuesto centro logístico situado a unos 41 kilómetros de Kiev, al que identificó como un punto de almacenamiento de suministros militares provenientes de países europeos.
Moscú sostiene desde hace tiempo que los envíos occidentales de armas a Ucrania constituyen objetivos militares legítimos. En paralelo, Estados Unidos aprobó recientemente una nueva venta de armamento a Kiev por unos US$ 2.700 millones, destinada, según el Departamento de Estado, a reforzar y modernizar las capacidades de defensa aérea ucranianas.
El intercambio de ataques se produce mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para reactivar las negociaciones. El Kremlin no descartó recientemente que puedan retomarse conversaciones con Ucrania durante octubre, aunque mantiene las cuestiones territoriales como uno de los principales puntos de desacuerdo.