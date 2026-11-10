La policía francesa ha efectuado detenciones tras registrar tres propiedades, entre ellas el hotel Ritz de París , en relación con una investigación sobre abusos sexuales y trata de personas perpetrados por Mohamed Al Fayed.
Allanaron el hotel Ritz de París por las denuncias por abuso sexual contra Mohamed Al Fayed
La policía francesa ha efectuado detenciones tras registrar tres propiedades, entre ellas el hotel Ritz de París , en relación con una investigación sobre abusos sexuales y trata de personas perpetrados por el empresario fallecido.
Varias personas fueron detenidas para ser interrogadas el mes pasado y posteriormente puestas en libertad, según la fiscalía de París . A mediados de octubre, también se registraron otra propiedad en París y otra en Saint-Tropez, ambas vinculadas a Fayed.
Varias de las presuntas víctimas de Fayed también fueron entrevistadas por agentes de la división de crimen organizado de la fiscalía de París.
Añadió que los registros formaban parte de una investigación preliminar sobre "denuncias de trata de personas cometidas por un grupo organizado, proxenetismo agravado cometido por un grupo organizado y violación".
En un correo electrónico enviado hoy mismo a las víctimas de los presuntos abusos de Fayed, la policía metropolitana informó que sus agentes estuvieron presentes durante los registros realizados los días 13 y 14 de octubre, en una operación coordinada con los investigadores franceses.
La fiscalía de París declaró: «A mediados de octubre de 2026 se llevaron a cabo registros y operaciones de recopilación de pruebas, en particular en el Hotel Ritz, en el primer distrito de París, así como en la Villa Sainte-Thérèse de Saint-Tropez, antigua propiedad de Mohamed Al Fayed , y en la Villa Windsor, en el decimosexto distrito de París, en presencia de investigadores británicos».
La investigación continúa y el material digital incautado durante los registros está siendo analizado, añadió.
Las mansiones inspeccionadas
Una de las propiedades allanadas fue el Castel Sainte-Thérèse en Saint-Tropez, una de las villas más exclusivas de la Riviera Francesa, donde Diana, Princesa de Gales , se alojó con sus hijos en el verano de 1997, al comienzo de su relación con Dodi, el hijo de Fayed.
La otra era Villa Windsor , antigua casa de veraneo de la familia Fayed. Esta propiedad, situada en el oeste de París, fue anteriormente la residencia familiar de Charles de Gaulle, antes de ser presidente de Francia, y del rey Eduardo VIII, tras su abdicación, y de su esposa, Wallis Simpson.
Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres confirmó que sus agentes viajaron a Francia el mes pasado y estuvieron presentes durante la operación.
Grupos de activistas que representan a las presuntas víctimas de Fayed pidieron a la policía metropolitana que realizara sus propios registros en las propiedades del difunto multimillonario.
Las copresidentas de Justicia para Fayed y Sobrevivientes de Harrods, Jen Mills y Lindsay Mason, declararon: «Queremos que se aplique el mismo rigor a todas las propiedades donde las víctimas afirman haber sido secuestradas o haber sufrido abusos, incluso aquí en Gran Bretaña. Los registros en París y Saint-Tropez deben ser el comienzo, no el final».
Un portavoz de No One Above , un colectivo de supervivientes de los presuntos abusos de Fayed, declaró: “Las autoridades francesas han puesto el caso en manos de su unidad especializada en trata de personas y de sus fiscales especializados en delincuencia organizada, y lo están investigando como trata de personas por parte de una banda organizada.
“Las pruebas en este caso nunca se limitaron a Harrods. Durante dos años, la Policía Metropolitana ha evitado tratarlo como lo reconoció Francia desde el principio: tráfico organizado por una red. La Agencia Nacional contra el Crimen debería hacerse cargo de la investigación.”
Pelham Spong, quien afirma haber sido víctima de trata de personas en París por orden de Fayed en 2008 antes de ser enviada a Londres para ser agredida sexualmente por él, se mostró muy contenta con las redadas de la policía francesa. «Las supervivientes merecen acciones, no palabras», añadió.
El pasado mes de noviembre, declaró a los investigadores franceses de la Oficina Central para la Represión de la Trata de Personas que Fayed, propietario del hotel Ritz de París , la había besado a la fuerza y le había ofrecido un salario de 65.000 euros al año si se acostaba con él.
Cientos de denuncias acumuladas
Según grupos de apoyo a supervivientes, más de 500 mujeres han denunciado abusos que presuntamente tuvieron lugar en Harrods, Park Lane, el club de fútbol Fulham, el hotel Ritz de París y otros establecimientos propiedad de Fayed. La Policía Metropolitana está investigando a 169 víctimas que se han puesto en contacto directamente con las autoridades.
El hotel Ritz de París declaró a la agencia de noticias Agence France-Presse que "no tolera ninguna forma de acoso, abuso o comportamiento inapropiado" y que está dispuesto a "cooperar plenamente con las autoridades judiciales competentes".