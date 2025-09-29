El oficialismo pro Europa ganó las legislativas en Moldavia

El partido gobernante de Moldavia, el europeísta Partido de Acción y Solidaridad (PAS), se impuso a la oposición prorrusa en las elecciones parlamentarias de este domingo de acuerdo con los datos proporcionados por la autoridad electoral.
Partido de Acción y Solidaridad alcanzó el 44,5 por ciento de los votos y superó con creces a los partidos con afiliaciones rusas. Uno de estos fue vetado.
El partido gobernante de Moldavia, el europeísta Partido de Acción y Solidaridad (PAS), se impuso a la oposición prorrusa en las elecciones parlamentarias de este domingo de acuerdo con los datos proporcionados por la autoridad electoral.
Las votaciones son consideradas determinantes para el futuro del país por la presidenta Maia Sandu, reelecta en 2024 con cifras ajustadas.
Con el 90 por ciento de los votos escrutados, el PAS suma el 45,7 por ciento de las preferencias, mientras que el prorruso Bloque Patriótico, que busca alejar al país de sus vínculos con Bruselas y devolverlo a la órbita de Moscú, alcanzaba el 27,2 por ciento de los sufragios.
Los comicios eran considerados claves, e incluso denominados “los más importantes de la historia” por el oficialismo, debido a la instancia crucial de las discusiones en Europa del Este respecto a la orientación de varios países.
El oficialismo impulsa la adhesión de Moldavia a la Unión Europea (UE), con pretensiones de acceder a mayor protección e indirecta relación a futuro con la OTAN. Desde el Kremlin, se establecieron fuertes relaciones con partidos opositores que buscan continuar con el financiamiento ruso.
La ubicación del país es determinante al poseer frontera al este con Ucrania y contar con el enclave independentista y pro ruso de Transnistria.
La Comisión Electoral informó de una participación del 51,9 por ciento, superior al 48,41 por ciento de las parlamentarias de 2021. Esto implica que 1,59 millones se personas acudieron a las urnas, incluidos 264 000 moldavos que viven en el extranjero. La numerosa diáspora, que tiende a favorecer la integración europea, podría influir en los resultados de las elecciones.
Mantener su mayoría en la cámara con 101 escaños permitiría al PAS seguir impulsado su objetivo de unirse a la Unión Europea en 2030 y sacar a Moldavia de la órbita rusa. Si no consigue la mayoría, podría intentar formar una coalición con partidos proeuropeos más pequeños, aunque analistas ven esa posibilidad como algo más compleja, y temen que surjan dificultades en el camino hacia la integración a la Unión Europea.
Para poder formar Gobierno, la presidenta Sandu debe nombrar a un primer ministro que debe contar con la venia del Parlamento, de ahí la importancia de conformar alianzas estables.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, felicitó a Maia Sandu, presidenta de Moldavia, por el triunfo del Partido de Acción y Solidaridad (PAS) en las elecciones legislativas celebradas el domingo. A través de un mensaje en la red social X, el mandatario ucraniano destacó que “estas elecciones mostraron que la actividad desestabilizadora de Rusia pierde, mientras que Moldavia en Europa gana”.
Zelensky valoró la capacidad de la sociedad moldava para enfrentar la injerencia externa y subrayó que “la desinformación constante, la subversión rusa, nada de esto funcionó”. Además, afirmó que Moldavia fue eficaz al defenderse ante las amenazas junto a quienes le brindaron apoyo internacional y remarcó el compromiso de Ucrania de seguir colaborando con el país vecino para “superar desafíos y construir un futuro en el que nuestros pueblos tengan sólidas perspectivas en la seguridad, la economía y, en consecuencia, en la vida social”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.