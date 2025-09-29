#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Elecciones

El oficialismo pro Europa ganó las legislativas en Moldavia

Partido de Acción y Solidaridad alcanzó el 44,5 por ciento de los votos y superó con creces a los partidos con afiliaciones rusas. Uno de estos fue vetado.

Maia Sandu, presidenta de Moldavia, celebró la victoria. Crédito: REUTERS/Vladislav Culiomza
 12:50

El partido gobernante de Moldavia, el europeísta Partido de Acción y Solidaridad (PAS), se impuso a la oposición prorrusa en las elecciones parlamentarias de este domingo de acuerdo con los datos proporcionados por la autoridad electoral.

Mirá tambiénMoldavia, puerta de entrada - salida a Europa, atraviesa elecciones claves

Las votaciones son consideradas determinantes para el futuro del país por la presidenta Maia Sandu, reelecta en 2024 con cifras ajustadas.

Con el 90 por ciento de los votos escrutados, el PAS suma el 45,7 por ciento de las preferencias, mientras que el prorruso Bloque Patriótico, que busca alejar al país de sus vínculos con Bruselas y devolverlo a la órbita de Moscú, alcanzaba el 27,2 por ciento de los sufragios.

Moldovan President Maia Sandu attends a press conference following the announcement of parliamentary elections results, in Chisinau, Moldova September 29, 2025. REUTERS/Vladislav CuliomzaMaia Sandu, presidenta de Moldavia, posó junto a banderas la Unión Europea. Crédito: REUTERS/Vladislav Culiomza

Los comicios eran considerados claves, e incluso denominados “los más importantes de la historia” por el oficialismo, debido a la instancia crucial de las discusiones en Europa del Este respecto a la orientación de varios países.

El oficialismo impulsa la adhesión de Moldavia a la Unión Europea (UE), con pretensiones de acceder a mayor protección e indirecta relación a futuro con la OTAN. Desde el Kremlin, se establecieron fuertes relaciones con partidos opositores que buscan continuar con el financiamiento ruso.

La ubicación del país es determinante al poseer frontera al este con Ucrania y contar con el enclave independentista y pro ruso de Transnistria.

Aumentó la participación

La Comisión Electoral informó de una participación del 51,9 por ciento, superior al 48,41 por ciento de las parlamentarias de 2021. Esto implica que 1,59 millones se personas acudieron a las urnas, incluidos 264 000 moldavos que viven en el extranjero. La numerosa diáspora, que tiende a favorecer la integración europea, podría influir en los resultados de las elecciones.

Mirá tambiénEl último tercio del 2025 trae una marea de elecciones alrededor del mundo

Mantener su mayoría en la cámara con 101 escaños permitiría al PAS seguir impulsado su objetivo de unirse a la Unión Europea en 2030 y sacar a Moldavia de la órbita rusa. Si no consigue la mayoría, podría intentar formar una coalición con partidos proeuropeos más pequeños, aunque analistas ven esa posibilidad como algo más compleja, y temen que surjan dificultades en el camino hacia la integración a la Unión Europea.

Para poder formar Gobierno, la presidenta Sandu debe nombrar a un primer ministro que debe contar con la venia del Parlamento, de ahí la importancia de conformar alianzas estables.

La felicidad de Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, felicitó a Maia Sandu, presidenta de Moldavia, por el triunfo del Partido de Acción y Solidaridad (PAS) en las elecciones legislativas celebradas el domingo. A través de un mensaje en la red social X, el mandatario ucraniano destacó que “estas elecciones mostraron que la actividad desestabilizadora de Rusia pierde, mientras que Moldavia en Europa gana”.

La publicación de Zelensky en X.La publicación de Zelensky en X.

Zelensky valoró la capacidad de la sociedad moldava para enfrentar la injerencia externa y subrayó que “la desinformación constante, la subversión rusa, nada de esto funcionó”. Además, afirmó que Moldavia fue eficaz al defenderse ante las amenazas junto a quienes le brindaron apoyo internacional y remarcó el compromiso de Ucrania de seguir colaborando con el país vecino para “superar desafíos y construir un futuro en el que nuestros pueblos tengan sólidas perspectivas en la seguridad, la economía y, en consecuencia, en la vida social”.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Elecciones 2025
Rusia

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro