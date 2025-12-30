Murieron 16 personas en un incendio dentro de un geriátrico en Indonesia

Una tragedia sacudió a la ciudad de Manado, al norte de Indonesia, cuando un incendio de gran magnitud consumió un hogar de adultos mayores y dejó al menos 16 muertos y varios heridos. El siniestro ocurrió el domingo por la noche, en momentos en que la mayoría de los residentes se encontraban descansando.
El geriátrico, identificado como Panti Werdha Damai, fue envuelto por las llamas cerca de las 20.30 hora local. En pocos minutos, el fuego se propagó por las instalaciones, dejando sin posibilidad de escape a muchos de los residentes.
Los esfuerzos de rescate no fueron suficientes
De acuerdo al reporte oficial, al menos tres personas lograron sobrevivir con heridas de distinta gravedad y fueron trasladadas a hospitales cercanos. Testigos indicaron que vecinos y personal del lugar intentaron evacuar a los residentes antes de la llegada de los bomberos, pero las llamas avanzaron demasiado rápido.
Los equipos de emergencia tardaron cerca de una hora en controlar el fuego. Luego, comenzaron las tareas de remoción de escombros y recuperación de cuerpos, que fueron llevados al hospital para su identificación.
Las autoridades locales ya iniciaron una investigación para determinar el origen del incendio, aunque la principal hipótesis apunta a una posible falla eléctrica. Peritos trabajan en el lugar y se espera que en las próximas horas haya un parte oficial con más detalles.
Los esfuerzos de rescate no fueron suficientes. Crédito: Xinhua.
Una señal de alerta sobre la seguridad edilicia
Este hecho se suma a una serie de incendios registrados en los últimos años en Indonesia, lo que ha generado preocupación sobre el cumplimiento de las normas de seguridad en edificios residenciales, hospitales y geriátricos.
El gobierno regional prometió revisar las condiciones edilicias de otras residencias similares en la provincia, mientras continúan las tareas de asistencia a los familiares de las víctimas.
Según medios locales, la residencia Panti Werdha Damai operaba desde hace más de una década y, aunque contaba con habilitación vigente, no disponía de un sistema moderno de detección y control de incendios, ni de salidas de emergencia adecuadas para personas con movilidad reducida.
El fuego se desató por la noche, cuando los residentes dormían. Crédito: @ideatelevision.
Reacción oficial
El gobernador de Célebes Septentrional, Olly Dondokambey, expresó su consternación por la tragedia y aseguró que se brindará asistencia a los familiares de las víctimas. Además, ordenó una auditoría inmediata de todos los geriátricos de la provincia para evaluar su seguridad estructural y operativa.
La tragedia de Manado deja al descubierto las falencias estructurales y de prevención en instituciones que albergan a personas vulnerables. Mientras los familiares de las víctimas esperan respuestas, la sociedad indonesia exige mayores controles y protocolos que garanticen la seguridad en estos espacios.