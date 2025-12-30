La Justicia uruguaya le prohibió salir del país a la argentina implicada en un choque fatal

La automovilista argentina involucrada en el siniestro vial que terminó con la vida de un motociclista en Punta del Este deberá permanecer en Uruguay mientras avanza la investigación judicial. Así lo resolvió la Justicia local, que dispuso una serie de medidas cautelares para la conductora, identificada con las iniciales L.G., de 34 años.
El hecho ocurrió en la zona de Playa Brava y generó una fuerte conmoción tanto por la gravedad del desenlace como por la difusión de un video del impacto que comenzó a circular en redes sociales pocas horas después del choque.
Medidasysituaciónprocesal
De acuerdo a lo dispuesto por el juzgado interviniente, la mujer deberá fijar domicilio en territorio uruguayo y tiene prohibido salir del país, salvo que cuente con una autorización judicial expresa. Además, las autoridades le retuvieron el pasaporte como parte de las medidas provisorias.
La conductora fue sometida a un test de alcoholemia, cuyo resultado dio negativo. Por el momento, permanece en libertad mientras se desarrollan las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades en el siniestro.
Tras el impacto, la mujer fue asistida por una unidad médica debido a una crisis nerviosa, aunque no presentó lesiones de gravedad. El automóvil involucrado posee matrícula argentina.
La Justicia del estableció una serie de medidas provisorias para la mujer.
La víctima y elcontexto
La víctima fatal fue identificada como Néstor Daniel Rodríguez, de 44 años, quien residía en el Balneario Buenos Aires. Al momento del accidente, el hombre se dirigía hacia su lugar de trabajo, donde se desempeñaba como guardia de seguridad en un edificio cercano a la zona del hecho.
Luego del choque, arribó al lugar una unidad de emergencia médica móvil junto a personal policial. Los profesionales de la salud constataron el fallecimiento del motociclista en el lugar, pese a los intentos de asistencia.
Se sometió a un test de alcoholemia que dio resultado negativo.
La escena fue preservada para permitir el trabajo de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes con el objetivo de reconstruir la mecánica del impacto.
Investigación en curso
En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la seccional décima, junto a personal especializado. Las pericias serán clave para determinar cómo ocurrió el choque y si existieron maniobras imprudentes o incumplimientos de las normas de tránsito.
Mientras tanto, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento del impacto, lo que incrementó la repercusión pública del caso y reavivó el debate sobre la seguridad vial en zonas turísticas durante la temporada alta.
La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia uruguaya, que deberá definir en los próximos días la situación procesal de la conductora y los eventuales pasos a seguir en la causa.