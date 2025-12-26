Sol, playa y arena: las vacaciones románticas de Morena Beltrán y Lucas Blondel
Lucas Blondel y Morena Beltrán compartieron en redes sociales postales de sus vacaciones en Uruguay, donde aprovecharon los últimos días de descanso antes del inicio de la pretemporada. Playa, juegos de cartas y entrenamientos en el gimnasio formaron parte de la rutina de la pareja, que combinó relax y preparación física.
El defensor de Boca Juniors disfruta de este receso junto a su novia mientras atraviesa un momento clave de su carrera. Aunque aún resta la confirmación oficial, su continuidad en el club parece poco probable en el marco de un mercado de pases marcado por profundas modificaciones en el plantel.
Mercado depases
En las últimas horas, y en un contexto de renovación dentro de Boca Juniors, se definió que Lucas Blondel sería transferido a Argentinos Juniors. El lateral derecho, de 29 años, pasaría a préstamo al club de La Paternal, que avanzó en su contratación ante la necesidad de reforzarse para disputar el repechaje de la Copa Libertadores.
El descanso de Lucas Blondel en Uruguay antes de sumarse a Argentinos Juniors
Blondel también despertó el interés de Racing Club y de su exequipo Tigre, aunque ninguna de esas instituciones formalizó una oferta. Esa situación permitió que Argentinos Juniors tomara ventaja en las negociaciones y quedara cerca de cerrar el acuerdo.
Mientras tanto, el futbolista descansa en Uruguay junto a Morena Beltrán, a la espera de sumarse a la pretemporada con su nuevo club.
Un ciclo con pocas oportunidades
El último partido de Lucas Blondel con la camiseta de Boca Juniors fue el 19 de mayo de 2025, cuando jugó los 90 minutos en la derrota por 1 a 0 ante Independiente, en los cuartos de final del Torneo Apertura. Tras ese encuentro, quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.
La falta de minutos lo llevó a buscar continuidad en la división reserva, una decisión que fue valorada internamente, aunque no modificó su situación. Durante su etapa en el club, disputó 32 partidos oficiales y convirtió cuatro goles, entre ellos uno destacado frente a Racing con un remate desde fuera del área.
La consolidación de Juan Barinaga como titular en el lateral derecho y el rol de Luis Advíncula como primera alternativa terminaron de dejarlo sin espacio en la competencia interna.
Objetivo internacional
En una entrevista reciente, Blondel se refirió al costado emocional de su situación y reconoció: “Creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil”. El defensor también repasó su recorrido profesional y afirmó: “Siempre quise ser futbolista, muy convencido de lo que quería, nunca me entró la duda”.
A pesar de su salida, expresó su admiración por Boca Juniors y remarcó: “Es un club que tiene todo y más. Lo que le da esa grandeza es la locura que tiene la gente. Es imposible salir a la calle y que nadie te diga ‘aguante Boca’”.
De cara al futuro, el lateral derecho apuntará a recuperar continuidad para volver a meterse en la consideración de la selección de Suiza, con la que ya disputó cuatro partidos y dio una asistencia.
“Cumplí un montón de cosas siendo jugador de Boca. Al dar ese paso, se me apagaron un poco sueños precisos de querer cumplir. Por supuesto que el Mundial debe ser una experiencia increíble para vivir y me encantaría”, sostuvo.
El respaldo deMorena Beltrán
Morena Beltrán también se refirió públicamente al presente de su pareja y expresó su desconcierto por la falta de oportunidades. “Tenemos esa incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiso tan poco”, señaló.
Además, recordó que Blondel llegó a Boca a mediados de 2023 y atravesó cinco entrenadores distintos: “Con los cuatro anteriores pudo haber sido titular o suplente, pero jugó. Es difícil cuando ves a alguien entrenarse tanto y no se valora”.
Mientras se define su futuro, Blondel continúa disfrutando de sus vacaciones en Uruguay, acompañado por Beltrán, en la antesala de un nuevo desafío profesional.