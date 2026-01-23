"Soy un alienígena", dijo Elon Musk en Davos y llamó a que "no se extinga la conciencia"
En el Foro Económico Mundial, el magnate volvió a auto referenciarse como extraterrestre (“yo soy uno… y no me creen”) aunqe luego dijo que sus miles de satélites en órbita nunca detectaron nada en el cielo, por lo que planteó que la vida podría ser “extremadamente rara”.
Elon Musk en Davos aseguró que es "un alienígena" y que la vida extraterrestre es rara en el universo. REUTERS/Denis Balibouse
Durante su intervención en Davos, Elon Musk retomó el tema que lo persigue desde hace años: la posibilidad de vida extraterrestre. “A menudo me preguntan si hay alienígenas entre nosotros, y digo que yo soy uno… no me creen”, soltó ante el público, en un intercambio que se viralizó rápido.
Luego, afirmó que con alrededor de 9.000 satélites en órbita —en alusión al ecosistema espacial que monitorean empresas y agencias— “ni una sola vez” tuvieron que esquivar una nave alienígena. Con eso, abrió una hipótesis inquietante: que la vida inteligente podría ser mucho más rara de lo que se imagina.
Elon Musk en Davos, Suiza. Foto: REUTERS / Denis Balibouse.
Si la vida es “extremadamente rara”, dijo, entonces “debemos hacer todo lo posible para que la luz de la conciencia no se extinga”. Es una idea que Musk suele vincular con la necesidad de expandirse en el espacio y con su visión sobre tecnología, riesgos y supervivencia a largo plazo.
No fue la primera vez
Ya en noviembre de 2024, Musk también se había definido como un ser de otro tiempo y dimensión.
En una publicación, el hombre más rico de la Tierra había afirmado que estaba cansado de asumir las identidades de otras personas a lo largo de los siglos.
El perfil de Elon Musk en X, plataforma de la que es dueño.
Ante consultas de usuarios por sus horarios nocturnos activo en las redes, respondió con una captura de pantalla de un tuit donde afirmaba ser un piloto de combate de 1914.
Debajo de la imagen había escrito: "Para ser sincero, en realidad soy un vampiro alienígena de 3000 años que viaja en el tiempo. ¡Es todo un desafío asumir estas identidades falsas a lo largo de los siglos!", dice Daily Star.
Más robots que personas
Musk volvió a acaparar titulares en el Foro Económico Mundial de Suiza con una combinación de provocación, futurismo y reflexiones filosóficas.
Entre sus declaraciones, el magnate predijo que habrá más robots que personas en el mundo y defendió que incluso la muerte tiene un papel funcional en la evolución.
Lanzó una de sus predicciones más llamativas: el número de robots superará al de seres humanos en el futuro. El empresario no concretó fechas, pero dejó claro que la tendencia es irreversible debido a la rápida evolución de la inteligencia artificial, la automatización industrial y la reducción de costes tecnológicos.
Esta visión se alinea con los proyectos que Musk impulsa desde Tesla y xAI, donde la robótica y los sistemas autónomos ocupan un lugar central. Según el magnate, la expansión de los robots transformará por completo el mercado laboral, eliminando muchos empleos tradicionales y obligando a los gobiernos a replantear modelos como el ingreso básico universal o nuevas formas de redistribución económica.