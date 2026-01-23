Provocadora intervención

"Soy un alienígena", dijo Elon Musk en Davos y llamó a que "no se extinga la conciencia"

En el Foro Económico Mundial, el magnate volvió a auto referenciarse como extraterrestre (“yo soy uno… y no me creen”) aunqe luego dijo que sus miles de satélites en órbita nunca detectaron nada en el cielo, por lo que planteó que la vida podría ser “extremadamente rara”.