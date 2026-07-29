Asamblea Nacional

Nicaragua impulsa una reforma para extender a siete años el período presidencial

La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, remitió a una comisión especial un proyecto que propone ampliar de cinco a siete años el mandato presidencial, con posibilidad de renovación. La iniciativa se conoce días después de que Daniel Ortega afirmara que en el país no volverá a haber elecciones.