Sarkozy comienza a cumplir su condena en París y denunció "escándalo judicial"

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, con mandato entre 2007 y 2012, llegó este martes a la prisión de La Santé en París para comenzar a cumplir una condena de cinco años.
El ex presidente fue hallado culpable de conspiración criminal por la supuesta financiación libia de su campaña presidencial en 2007.
El exlíder conservador, de 70 años, fue condenado por participar en una conspiración criminal vinculada al presunto financiamiento de su campaña por parte del régimen libio de Muamar Gadafi.
En la mañana de este martes, Sarkozy denunció lo que calificó de "escándalo judicial" en una publicación en la red social X.
“En el momento en que me dispongo a cruzar los muros de la prisión de La Santé, mis pensamientos van hacia las francesas y los franceses de todas las condiciones y de todas las opiniones”, escribió en sus redes y agregó: “Quiero decirles con la fuerza inquebrantable que me caracteriza que no es a un expresidente de la República a quien encierran esta mañana, sino a un inocente”.
Con esta decisión, Sarkozy se convierte en el primer expresidente francés en la historia moderna en cumplir una pena de prisión.
“Seguiré denunciando este escándalo judicial, este calvario que sufro desde hace más de diez años. He aquí, pues, un caso de financiamiento ilegal sin el menor financiamiento. ¡Una investigación judicial de largo recorrido iniciada sobre la base de un documento cuya falsedad ahora está demostrada!”, denunció el ex mandatario.
“No pido ningún privilegio, ningún favor. No me quejo, porque mi voz se escucha. No me quejo porque mi esposa y mis hijos están a mi lado, y mis amigos son innumerables”, comentó Sarkozy.
“Pero esta mañana, siento una profunda tristeza por Francia, que se encuentra humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes. No tengo dudas: la verdad triunfará. Pero el precio a pagar habrá sido aplastante…”, concluyó
Su abogado, Christophe Ingrain, confirmó que se ha presentado una solicitud de liberación.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue sentenciado el jueves 25 de septiembre de este 2025 a cinco años de cárcel con un periodo de prisión aplazado tras ser hallado culpable de conspiración criminal por la supuesta financiación libia de su campaña presidencial en 2007, según informaciones del canal francés BFM TV.
La corte también multó a Sarkozy con 100.000 euros (117.000 dólares) y le inhabilitó para un cargo público o concurrir a las elecciones durante cinco años.
Sarkozy ha insistido en su inocencia y prometió apelar el veredicto. Dos de sus aliados más estrechos, el exsecretario general del Palacio del Elíseo Claude Gueant, junto con el exministro Brice Hortefeu, fueron condenados a seis y dos años de cárcel, respectivamente.
La corte condenó a Sarkozy por asociación criminal, pero le absolvió de corrupción y financiación ilegal de la campaña.
El caso se remonta a 2012, cuando la web de investigación Mediapart publicó un documento acusando que el régimen del entonces líder libio, Muammar Gaddafi, acordó contribuir a financiar la campaña presidencial de Sarkozy en 2007.
Los fiscales franceses abrieron una investigación formal el año siguiente por presunta corrupción y financiación ilegal de la campaña vinculada a Libia.
