Tiene apenas dos años

Video: Nepal eligió a su nueva diosa viviente

Aryatara Shakya, de dos años y ocho meses, fue elegida en reemplazo de la actual “Kumari”, quien, según la tradición, se convierte en una simple mortal al llegar a la pubertad. Todos los detalles de una ancestral ceremonia religiosa que celebran tanto hindúes como budistas.