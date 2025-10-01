#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
El Papa designó al venadense Eduardo Martín como consultor vaticano

El actual arzobispo de Rosario fue nombrado por el Santo Padre junto a otros obispos y una académica italiana.

El venadense fue nombrado consultor de la Comisión Vaticana para las Relaciones con el Judaísmo.
 12:14
Por: 

El papa León XIV nombró a monseñor Eduardo Eliseo Martín, arzobispo de Rosario, consultor de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, un organismo vaticano que trabaja bajo la órbita del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió una carta de felicitación al arzobispo rosarino, en la que expresó su alegría por la designación papal: “Rezamos para que sea para vos un ámbito fecundo de encuentro y de diálogo, y un aporte concreto al camino de la paz y de la unidad entre los pueblos y religiones”.

El mensaje también subraya: “Te acompañamos con nuestra oración y afecto, confiando a la Virgen María tu ministerio y esta nueva misión que la Iglesia te encomienda”.

Trayectoria de monseñor Martín

Eduardo Eliseo Martín nació en Venado Tuerto el 26 de diciembre de 1953 y fue ordenado sacerdote en esa ciudad el 26 de diciembre de 1980. En 2006 fue elegido obispo de Villa de la Concepción del Río Cuarto por Benedicto XVI y en 2014 el papa Francisco lo promovió como arzobispo de Rosario, donde asumió en agosto de ese mismo año.

Actualmente, en la Conferencia Episcopal Argentina integra la Comisión de Pastoral Universitaria. Su lema pastoral es “El Verbo se hizo carne”.

Otros nombramientos

Junto con Martín, el pontífice designó consultores de la misma comisión a monseñor Bernard Longley, arzobispo de Birmingham (Gran Bretaña); a Rafic Nahra, obispo auxiliar y vicario patriarcal de Jerusalén para los Latinos; y a la doctora Natascia Danieli, directora de la Biblioteca del Área Lingüística de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia (Italia).

León XIV
Venado Tuerto

