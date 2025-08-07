En medio de obras

Roma vuelve a sorprender con descubrimientos arqueológicos en la Piazza Venezia

Las excavaciones para la construcción de la estación de Piazza Venezia, en la línea C del metro, revelan un paisaje arqueológico inesperadamente denso y estratificado, donde la vida cotidiana de la antigüedad resurge junto a los restos de una Roma medieval vibrante y ajetreada.