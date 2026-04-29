Un hombre del este de la India declaró que se vio obligado a llevar los restos óseos de su hermana a un banco para demostrar su muerte tras no haber podido retirar sus ahorros.
Escándalo en India: exhumó el cadáver de su hermana y lo llevó al banco para demostrar su muerte
El hombre -identificado como Jitu Munda- declaró que actuó frustrado tras repetidos intentos de acceder al dinero sin poder presentar un certificado oficial de defunción. El banco negó haber solicitado dicha documentación , afirmando que solo exigieron los documentos legalmente requeridos.
Un video del estado de Odisha, en el que se ve a Jitu Munda, de 52 años, llevando los restos mortales al banco, se viralizó esta semana, provocando indignación. Munda declaró que actuó frustrado tras repetidos intentos de acceder al dinero sin poder presentar un certificado oficial de defunción.
La policía informó que él exhumó los restos de la mujer para llevarlos al banco.
El banco negó haber solicitado dicha documentación , afirmando que solo exigieron los documentos legalmente requeridos. Añadió que el incidente parecía deberse a un desconocimiento de los procedimientos y que el dinero ya había sido entregado a los herederos legales.
El banco también refutó otras partes de las afirmaciones de Munda.
El incidente, ocurrido el lunes en el distrito de Keonjhar, atrajo la atención nacional, y muchos criticaron a las autoridades locales y al banco por no haber ayudado al hombre.
El ministro de Hacienda de Odisha, Suresh Pujari, declaró que el caso está bajo investigación y que se tomarán medidas contra el gerente de la sucursal por su presunta conducta. La administración del distrito de Keonjhar también expresó su profunda preocupación, afirmando que proteger los derechos y la dignidad de las personas es una prioridad.
Munda declaró a BBC Hindi que la pesadilla comenzó tras el fallecimiento de su hermana Kalara, de 56 años, a principios de este año. Según explicó, ella trabajaba como jornalera y regresó a casa de su madre tras la muerte de su marido y su hijo.
Unos meses antes de su muerte, vendió su ganado y depositó unas 19.300 rupias (203 dólares; 150 libras esterlinas) en el banco.
Munda dijo que visitó la sucursal varias veces después de su muerte, pero no pudo acceder al dinero.
"Cuando el gerente del banco se negó a escuchar y siguió pidiendo pruebas, me frustré", dijo. "Le presenté el esqueleto para demostrar que había muerto".
El video viral lo muestra llevando un fajo de restos óseos envueltos en un saco hasta el banco y colocándolo frente a la entrada del edificio. No está claro quién grabó el video.
Trabas burocráticas que perjudican a la familias rurales
Tras la indignación que provocó, muchos señalaron los obstáculos burocráticos para acceder a los fondos de una persona fallecida, sobre todo cuando no se ha registrado un beneficiario que pueda reclamarlos. Otros destacaron las dificultades generales que afrontan las familias rurales para desenvolverse en el sistema bancario.
En India, si el titular de una cuenta fallece sin haber designado un beneficiario, las familias deben proporcionar documentos como un certificado de defunción y una prueba de la herencia legal antes de que se puedan liberar los fondos; un proceso que puede llevar tiempo, especialmente en aldeas remotas donde el acceso a dicha documentación es limitado.
Tras la polémica suscitada, el Indian Overseas Bank, que gestiona el Odisha Grameen Bank, donde tuvo lugar el incidente, declaró que los informes que afirmaban que el personal había solicitado la presencia física del fallecido eran "incorrectos".
Según el banco, Munda había sido informado del procedimiento, pero no lo siguió. Además, alegó que llegó en estado de embriaguez y se comportó de forma conflictiva, y que posteriormente regresó con los restos, calificando la situación de "angustiante".
El gerente de la sucursal, Sushant Kumar Sethi, declaró a BBC Hindi que Munda había dicho inicialmente que su hermana estaba paralizada y no podía ir al banco, y que el personal se había ofrecido a visitarla en su casa. Añadió que Munda afirmó posteriormente que ella había fallecido.
Sethi también cuestionó otros detalles del relato de Munda, alegando que este no había visitado la sucursal en los últimos dos meses y que otros herederos legales se habían presentado para reclamar el dinero, lo que llevó a los funcionarios a solicitar la documentación necesaria.
La policía y las autoridades locales intervinieron posteriormente, persuadiendo a Munda para que devolviera los restos al cementerio y asegurándole que su petición sería atendida. Las autoridades también le ofrecieron 30 000 rupias como ayuda.
Finalmente, obtuvieron el certificado de defunción
Para el miércoles, las autoridades habían emitido un certificado de defunción y los documentos de los herederos legales, y el banco dijo que el dinero había sido entregado a los familiares de la mujer.
Con información de BBC