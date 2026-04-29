Imágenes sensibles

Escándalo en India: exhumó el cadáver de su hermana y lo llevó al banco para demostrar su muerte

El hombre -identificado como Jitu Munda- declaró que actuó frustrado tras repetidos intentos de acceder al dinero sin poder presentar un certificado oficial de defunción. El banco negó haber solicitado dicha documentación , afirmando que solo exigieron los documentos legalmente requeridos.