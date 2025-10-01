Se cerró el predio del Oktoberfest por amenaza de bomba tras una explosión en Múnich
Las autoridades suspendieron temporalmente el acceso al recinto del festival para realizar una pesquisa exhaustiva luego de recibir una carta con amenazas. La medida se relaciona con una explosión mortal ocurrida en el norte de la ciudad.
El predio donde se celebra el Oktoberfest en Múnich fue cerrado este miércoles a partir de la mañana como medida de seguridad ante una amenaza de bomba enviada al festival, en paralelo a una explosión registrada en un edificio del norte de la ciudad que dejó al menos una persona muerta.
Las autoridades aseguraron que el festival permanecerá cerrado al menos hasta las 17:00 (hora local), mientras equipos especializados inspeccionan el área en busca de otros posibles artefactos explosivos.
A continuación, una mirada más profunda sobre los acontecimientos y las implicancias.
Explosión y amenaza simultáneas: contexto del cierre
La mañana del miércoles comenzó con la noticia de una explosión en un edificio residencial en el sector norte de Múnich, atribuida por las autoridades a un acto intencional.
Hasta el momento se registra al menos un fallecimiento. No se ha confirmado si la víctima es el presunto autor del suceso o un tercero afectado.
Durante la inspección del sitio, la policía halló indicios de trampas explosivas. Se descubrió una carta que supuestamente vinculaba el autor de la explosión con una amenaza dirigida contra el predio del Oktoberfest.
Las autoridades alertaron del hallazgo de una furgoneta incendiada en las proximidades del edificio afectado.
La amenaza de bomba motivó la evacuación de trabajadores y el cierre inmediato de las puertas del festival. La medida fue decretada para garantizar que se realicen búsquedas y desactivaciones sin riesgo para los asistentes.
En su anuncio, el alcalde de Múnich calificó la amenaza como verificada y prioritó la seguridad del público por encima de la continuidad del festival.
Previo a esta situación, se había registrado un episodio de saturación de ingreso al recinto: el fin de semana pasado hubo cierre temporal de las puertas por aglomeraciones, una señal de que el flujo de personas era intenso.
Impacto, antecedentes y gestión de la crisis
El Oktoberfest, que comenzó el 20 de septiembre y se extiende hasta el 5 de octubre, es considerado el festival cervecero más grande del mundo, con un público estimado en varios millones de personas cada edición.
La interrupción de operaciones supone un desafío logístico importante y también genera preocupación por la seguridad en grandes concentraciones masivas.
En la jornada de cierre parcial, la administración del festival colaboró con las fuerzas de seguridad, permitiendo los registros y evacuaciones necesarias. Se informó que el festival permanecerá cerrado al menos hasta las 17:00, aunque las autoridades no descartaron prolongar la clausura si no concluyen las tareas de seguridad.
Las fuerzas de seguridad indicaron que evalúan “todas las direcciones posibles”
Este episodio remite a un antecedente dramático: en 1980, el Oktoberfest fue víctima de un atentado con bomba que dejó 13 muertos y más de 200 heridos.
Esa experiencia histórica ha funcionado como punto de referencia en procedimientos de seguridad para el festival.
Desde la mañana, también se desplegaron operativos en otras zonas de la ciudad. En la arteria Lerchenauer Strasse se produjo un amplio cordón policial ante el reporte de explosiones y disparos, aunque la policía declaró que no había peligro actual para el público.
Por ahora, las investigaciones siguen orientadas en dos líneas: determinar la autoría del estallido en el edificio del norte y establecer conexiones con la amenaza al festival, en especial mediante la carta hallada.
Las fuerzas de seguridad indicaron que evalúan “todas las direcciones posibles”, incluidas vinculaciones con otros puntos de la ciudad.
Además, se trabaja con especialistas en desactivación de explosivos para inspeccionar cada rincón del predio del festival. Las entradas siguen cerradas y los trabajadores han sido reubicados en zonas seguras mientras se completan los procedimientos.
