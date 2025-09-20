Al grito "O'zapft is!"

Múnich le la bienvenida a la 190.ª edición del Oktoberfest

El festival popular más famoso de Alemania, el Oktoberfest, ha abierto oficialmente sus puertas para su 190.ª edición. La capital bávara espera recibir a más de seis millones de visitantes de todo el mundo hasta el 5 de octubre, en una celebración que promete combinar tradición, alegría y, por supuesto, muchísima cerveza.