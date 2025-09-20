Múnich le la bienvenida a la 190.ª edición del Oktoberfest

La inauguración oficial tuvo lugar este sábado con la tradicional ceremonia en la que el alcalde de Múnich, Dieter Reiter (SPD), perforó el primer barril al grito de "O'zapft is!" ('¡Ya está abierto!').
El festival popular más famoso de Alemania, el Oktoberfest, ha abierto oficialmente sus puertas para su 190.ª edición. La capital bávara espera recibir a más de seis millones de visitantes de todo el mundo hasta el 5 de octubre, en una celebración que promete combinar tradición, alegría y, por supuesto, muchísima cerveza.
La inauguración oficial tuvo lugar este sábado con la tradicional ceremonia en la que el alcalde de Múnich, Dieter Reiter (SPD), perforó el primer barril al grito de "O'zapft is!" ('¡Ya está abierto!').
El primer vaso, siguiendo la costumbre, fue entregado al ministro presidente de Baviera, Markus Söder (CSU), quien describió el evento como un respiro en tiempos de crisis, un momento de "pura alegría de vivir".
Durante 16 días, la fiesta folclórica más grande del mundo llenará el recinto de Theresienwiese. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia completa: desde beber en las icónicas carpas de cerveza hasta subirse a las atracciones de feria y lucir los tradicionales trajes bávaros, como el dirndl para las mujeres y los lederhosen para los hombres.
El éxito del Oktoberfest ha sido notable en los últimos años. En 2023, el festival alcanzó un récord de 7,2 millones de visitantes, una cifra que casi se igualó el año pasado con 6,7 millones. La venta de cerveza también ha sido masiva, superando los siete millones de litros en la última edición.
Aunque la cerveza no comenzó a servirse hasta el mediodía, las puertas del recinto abrieron a las nueve de la mañana y miles de personas ya esperaban ansiosas desde mucho antes.
Una imagen icónica de la jornada inaugural fue la de jóvenes, ataviadas con sus dirndls, corriendo para asegurar un buen lugar en las carpas, seguidas por una multitud eufórica. La celebración se ve favorecida por el clima, con temperaturas que se prevé que alcancen los treinta grados, creando un ambiente ideal para la fiesta.
La historia del Oktoberfest se remonta a 1810. La primera edición se celebró para conmemorar la boda del príncipe Luis de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen. El 12 de octubre de ese año, se realizó una gran fiesta popular con carreras de caballos, sentando las bases de lo que se convertiría en el festival que hoy conocemos.
Nota lamentable
En un hecho aislado y triste, los servicios de emergencia tuvieron que atender a una mujer de 70 años fuera del recinto. A pesar de los esfuerzos de reanimación, la mujer lamentablemente falleció.
