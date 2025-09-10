Redescubren un tesoro barroco

Un óleo de Rubens perdido emerge en París y será subastado

El "Cristo en la cruz" que se creía perdido desde 1613, fue hallada en una mansión parisina. Luego de ser minuciosamente autenticado por expertos internacionales, está programado para subastarse el próximo 30 de noviembre por la casa de remates Osenat.