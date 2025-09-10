Un óleo de Rubens perdido emerge en París y será subastado
El lienzo captura la esencia del barroco temprano, con una poderosa representación de Cristo crucificado.
Un acontecimiento de gran envergadura conmociona al mundo del arte: una obra de Peter Paul Rubens, maestro del barroco flamenco, que se creía perdida desde 1613, fue hallada en una mansión parisina. El óleo, titulado "Cristo en la cruz", ha sido minuciosamente autenticado por expertos internacionales y está programado para ser subastado el próximo 30 de noviembre por la casa de remates Osenat.
Este hallazgo, descrito como "sin precedentes" por Jean Pierre Osenat, representa una ventana al esplendor y la maestría de uno de los artistas más influyentes de la historia.
El óleo sobre tabla de 105,5 por 72,5 centímetros, fue descubierta en septiembre de 2024. Crédito: Osenat
Una obra que resurge de las sombras
La pintura, un óleo sobre tabla de 105,5 por 72,5 centímetros, fue descubierta en septiembre de 2024 durante un inventario de una residencia privada en el 6.º distrito de París. La autenticidad de la obra fue confirmada por el Dr. Nils Büttner, un reconocido especialista en arte de los siglos XV y XVI y presidente del Rubenianum, una institución dedicada al estudio de la obra de Rubens.
El lienzo captura la esencia del barroco temprano, con una poderosa representación de Cristo crucificado. Su figura, luminosa y dramática, se recorta contra un cielo oscuro y amenazante, mientras que la vista de Jerusalén, iluminada al fondo, contrasta con la tormenta que se avecina.
La obra, a pesar del paso del tiempo, se encuentra en un "muy buen estado" de conservación. Este hallazgo nos recuerda que el arte, en su esencia, puede perdurar y revelarse en los lugares menos esperados.
Un recorrido histórico y su destino en el mercado
Se presume que "Cristo en la cruz" fue pintada para un coleccionista privado y, con el tiempo, pasó a formar parte de la colección del pintor francés William Bouguereau en el siglo XIX. Posteriormente, permaneció oculta en la residencia parisina donde finalmente fue redescubierta.
Este viaje pictórico a lo largo de los siglos añade un valor histórico y romántico a la pieza, un testamento de cómo el arte puede viajar a través de generaciones y contextos culturales.
La subasta de esta obra se inscribe en una tendencia de grandes ventas de obras de Rubens. A lo largo de las últimas décadas, sus creaciones han alcanzado cifras millonarias en el mercado internacional, como lo demuestra la venta de "La masacre de los inocentes" en 2002 por 49,5 millones de libras esterlinas (alrededor de 76 millones de dólares), o el más reciente "Retrato de una dama", vendido en 2022 por 3,4 millones de dólares.
El redescubrimiento de esta obra, por lo tanto, no solo es un acontecimiento artístico, sino también un evento económico de alto perfil.
Se presume que "Cristo en la cruz" fue pintada para un coleccionista privado. Crédito: Osenat
El maestro de la vitalidad y la luz
Rubens es indiscutiblemente uno de los grandes pilares de la pintura europea, conocido por su habilidad para capturar la vitalidad y el movimiento. Con una producción monumental de aproximadamente 1500 obras, su taller fue un centro de creación incesante.
Sus lienzos, que abarcan desde temas religiosos y mitológicos hasta retratos y paisajes, son un despliegue de dramatismo, energía y una paleta de colores vibrante. La influencia de Rubens, con su estilo audaz y dinámico, continúa resonando a través de los siglos.
