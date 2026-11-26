El economista español Pablo Hernández de Cos, de 55 años, será el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE), en reemplazo de la francesa Christine Lagarde, quien dejará el cargo el 7 de febrero de 2027. Su designación, que reunió el consenso de los principales países de la Unión Europea, lo convertirá en el primer español en conducir la autoridad monetaria de la eurozona.
Pablo Hernández de Cos sucederá a Lagarde al frente del Banco Central Europeo
El exgobernador del Banco de España asumirá el 7 de febrero de 2027, tras reunir el respaldo de los principales países de la Unión Europea. Será el primer español en ocupar la presidencia del organismo y deberá afrontar el desafío de controlar la inflación, sostener el crecimiento y preservar la estabilidad financiera de la eurozona.
El acuerdo se alcanzó este jueves 26 de noviembre, luego de que Países Bajos decidiera respaldar su candidatura, que ya contaba con el apoyo de Francia y Alemania. El Gobierno neerlandés había promovido inicialmente al exgobernador de su banco central, Klaas Knot, para ocupar el puesto.
"Basándonos en la conversación de hoy, Países Bajos apoyará el consenso para las tres nominaciones al comité del BCE", señaló un diplomático europeo tras el debate de los jefes de Estado y de Gobierno sobre la renovación de la cúpula del organismo.
Además de Hernández de Cos, el acuerdo contempla la incorporación del economista alemán Markus Brunnermeier y de la francesa Laurence Boone en puestos de responsabilidad dentro de la institución.
Un perfil técnico para un escenario económico complejo
Hernández de Cos llegará a la presidencia del BCE en un contexto marcado por la inflación, un crecimiento económico moderado y las dificultades fiscales de varios países europeos. La elevada deuda pública, especialmente en Francia, constituye uno de los principales factores de preocupación para la estabilidad financiera de la región.
Su perfil es considerado más técnico que político, en contraste con el de Lagarde y el español Luis de Guindos, quienes ocuparon los principales cargos del organismo durante los últimos ocho años.
El economista es identificado como un moderado dentro del debate monetario, una posición que suele asociarse con las denominadas "palomas", partidarias de una política más flexible y de evitar que las tasas de interés elevadas perjudiquen excesivamente la actividad económica.
En el otro extremo se encuentran los "halcones", que priorizan el control de la inflación y defienden mantener tasas de interés altas, incluso cuando eso supone un menor crecimiento.
La principal tarea del nuevo presidente será encontrar un equilibrio entre ambos objetivos. La inflación continúa siendo una preocupación, pero la economía europea enfrenta dificultades para consolidar una expansión sostenida.
La deuda de Francia, uno de los principales desafíos
El endeudamiento de Francia y de otros países de la eurozona volverá a ocupar un lugar central en la agenda del BCE. La deuda francesa se aproxima al 120 % de su producto interno bruto (PIB), mientras que las dificultades para reducir el déficit presupuestario generan inquietud en los mercados financieros.
El escenario político francés también agrega incertidumbre. Las elecciones presidenciales previstas para abril de 2027 podrían tener consecuencias sobre la confianza de los inversores y la evolución de la prima de riesgo del país.
Hernández de Cos ha advertido en distintas oportunidades sobre los riesgos del endeudamiento elevado y la importancia de mantener la disciplina fiscal. Sin embargo, su trayectoria también permite anticipar una posición favorable a la intervención del BCE si se producen tensiones graves en los mercados de deuda soberana.
El debate recuerda a las crisis financieras de hace quince años, aunque la institución dispone actualmente de herramientas para responder ante episodios de inestabilidad. Como presidente, deberá conciliar las distintas posiciones de los países miembros sobre la conveniencia de utilizar esos instrumentos.
En ese sentido, su perfil de consenso será una característica relevante para conducir un organismo en el que conviven diferentes visiones sobre la política monetaria.
Una trayectoria vinculada al sistema financiero internacional
Hernández de Cos nació en Madrid en 1971 y se doctoró en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense en 2004. También es profesor del IESE Business School de la Universidad de Navarra y cuenta con una extensa experiencia en instituciones financieras internacionales.
Entre 2018 y 2024 fue gobernador del Banco de España, cargo para el que había sido designado por el entonces presidente Mariano Rajoy. Durante su gestión trabajó bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, quien destacó la designación como una muestra del peso de España en Europa.
Desde julio de 2025 se desempeña como director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), con sede en Basilea, Suiza. La entidad es conocida como el banco de los bancos centrales y constituye uno de los principales espacios de coordinación financiera internacional.
También presidió, entre 2019 y junio de 2024, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, organismo que establece estándares internacionales de capital y liquidez para el sistema bancario.
Su experiencia dentro del BCE se remonta a 2004, cuando trabajó como asesor del entonces miembro del comité ejecutivo José Manuel González-Páramo. Ese recorrido le permitió conocer el funcionamiento interno del organismo y construir una reputación técnica entre sus integrantes.
Con su llegada a la presidencia, Hernández de Cos deberá conducir una institución que enfrenta desafíos adicionales, como la reducción de su balance, el desarrollo del euro digital y la incorporación de los riesgos climáticos a sus decisiones.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró el acuerdo y destacó que España contará con representantes en puestos relevantes de las instituciones europeas. Tanto el oficialismo como el Partido Popular respaldaron la candidatura del economista.
La salida anticipada de Lagarde, quien dejará el cargo antes de completar su mandato, permitirá el relevo el 7 de febrero de 2027. La francesa explicó que busca contar con libertad para intervenir en asuntos políticos durante la campaña presidencial de su país.
La sucesión abre una nueva etapa para el BCE, con un presidente que deberá combinar credibilidad técnica, capacidad de negociación y decisiones monetarias en un escenario de incertidumbre económica y financiera.