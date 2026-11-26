Desde febrero de 2027

Pablo Hernández de Cos sucederá a Lagarde al frente del Banco Central Europeo

El exgobernador del Banco de España asumirá el 7 de febrero de 2027, tras reunir el respaldo de los principales países de la Unión Europea. Será el primer español en ocupar la presidencia del organismo y deberá afrontar el desafío de controlar la inflación, sostener el crecimiento y preservar la estabilidad financiera de la eurozona.