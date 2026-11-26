Donald Trump, y el jefe de la OTAN, Mark Rutte, urgieron a Rusia a abstenerse de “expandir la guerra” en Ucrania, según el comunicado conjunto que siguió a una reunión que mantuvieron en la residencia del presidente de los Estados Unidos, Florida.
Trump y el jefe de la OTAN pidieron a Rusia que evite expandir la guerra en Ucrania
Tras una reunión en Florida, ambos líderes pidieron evitar que el conflicto se expanda y buscar una pronta salida pacífica en medio de tensiones con Moscú.
El encuentro, calificado como “extraordinario” y “muy impactante”, se centró en las guerras en Ucrania e Irán, según el documento emitido por la Casa Blanca después de la cita a puerta cerrada en la residencia Mar-a-Lago de Trump.
“También discutimos la importancia de que Rusia evite cualquier acción que pueda de manera intencional o no intencional expandir la guerra, y la importancia de obtener una resolución pacífica de la guerra tan rápido como sea posible”, agregó la declaración presidencial.
El llamado conjunto de Trump y Rutte se produce a pesar de que el líder estadounidense había descrito a su par ruso, Vladimir Putin, como su “amigo” durante una reunión en China la semana pasada.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, cuestionó los comentarios de Trump sobre Putin cuando declaró a la CNN: “Para nosotros, es un asesino”.
“Lo que el presidente Trump está haciendo, incluida la reunión en Shenzhen, es poner una prueba a Putin”, comentó Rutte en una entrevista con Fox News el miércoles, cuando fue consultado sobre los comentarios del magnate republicano.
Estados Unidos insta a los estadounidenses a no viajar a Ucrania
La Embajada de Estados Unidos recordó a sus ciudadanos que se abstengan de viajar a Ucrania debido a los ataques aéreos rusos, según un comunicado de la misión diplomática que reprodujo el sitio Ukrinform.
“Se advierte a los estadounidenses que los ataques con misiles y drones rusos siguen representando una amenaza para todas las regiones de Ucrania, pueden ocurrir en cualquier momento, con poco o ningún aviso previo”, añade el informe.
Luego, en un párrafo atribuido por Ukrinform al “Departamento de Estado”, se lee: “A los hombres de entre 23 y 60 años que poseen la ciudadanía ucraniana (incluidos aquellos con doble nacionalidad) se les podría prohibir salir del país; bajo la ley marcial, podrían ser reclutados para el servicio militar”.
“Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania que activen las notificaciones en la aplicación de alertas de ataques aéreos, conozcan la ubicación del refugio más cercano y cumplan con las restricciones propias de la ley marcial”, sigue la comunicación norteamericana.
Melania Trump y los niños de Rusia y Ucrania
En otro orden, la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, contribuyó a que un séptimo grupo de niños ucranianos y rusos regresara con sus familias.
Esto elevó a 43 el número total de niños que participaron en estas reunificaciones en tiempos de guerra, anunció la Casa Blanca el miércoles.
“Este es el ejemplo más reciente de las intervenciones modestas pero tangibles de la primera dama para abordar la guerra de Rusia en Ucrania, que comenzó hace casi cinco años. Su esposo, el presidente Donald Trump, había prometido negociar una pronta solución al conflicto, pero ha reconocido que ha sido más difícil de lo que esperaba”, indica un informe de la agencia The Associated Press.
La primera dama extendió un comunicado a ese medio en el que señala que “los niños de esta región del mundo, como los niños de todas partes, no pueden comprender por qué la geografía y el gobierno los han expuesto a los horrores de la guerra”.
“Como adultos, es nuestro imperativo moral elevar a nuestros hijos por encima de las divisiones que alimentan la guerra para restaurar de inmediato las alegrías sencillas de la vida”, subrayó.
Melania Trump aclaró finalmente que la reunificación de estos nueve niños con sus familias se llevó a cabo con la plena cooperación de los líderes rusos y ucranianos.