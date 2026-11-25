La postal que nos devuelve Shenzhen -con un Xi Jinping que rompe su rígido protocolo para abrazar a Donald Trump al pie del Air Force One, horas después de ratificar con Vladímir Putin una alianza "firme como una montaña"- marca un punto de inflexión en la historia contemporánea.
El nuevo orden mundial se escribe con tinta china
Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin consolidaron un histórico pacto trilateral en la cumbre APEC en China, ante la creciente preocupación de Europa.
En los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), las tres principales potencias nucleares han inaugurado un formato trilateral inédito que altera el statu quo internacional. Como advertía el realismo ofensivo de John Mearsheimer, las grandes potencias no buscan la armonía institucional, sino maximizar su cuota de poder relativo en un sistema anárquico.
Lo que presenciamos en el sur de China es la consagración de una multipolaridad asimétrica donde el orden liberal multilateral da paso a una concertación pragmática de intereses entre gigantes. Esta reconfiguración explica la profunda inquietud en las capitales europeas y en Kiev.
El fantasma de la Conferencia de Yalta de 1945 sobrevuela las cancillerías del Viejo Continente: el temor a que Washington, Pekín y Moscú se repartan el mundo en modernas esferas de influencia a espaldas de sus aliados históricos.
Europa observa cómo, tras cuatro años de desgaste en Ucrania y con el puente de Kerch recientemente inutilizado, la posibilidad de un acuerdo negociado directamente entre Trump y Putin deja a la Unión Europea como un actor secundario, pagando los costos de seguridad y reconstrucción sin asiento en la mesa de decisiones.
En términos de Henry Kissinger, el equilibrio de poder vuelve a imponerse sobre la comunidad de valores, dejando a Europa atrapada en lo que Putin calificó con sorna como un "declive humillante". Sin embargo, Trump no llega a Shenzhen desde una posición de fuerza hegemónica, sino severamente condicionado por su frente interno y el desgaste de su doctrina unilateral.
Tras la contundente derrota republicana en las elecciones de medio término del pasado 3 de noviembre -donde los demócratas conquistaron el control total del Congreso con 256 escaños en la Cámara Baja y 55 en el Senado, ganando bastiones históricos como Texas y Kansas en una ola azul significativa-, el mandatario afronta los próximos dos años con un margen de maniobra interno considerablemente más limitado.
A este revés interno se suma el retroceso de varios líderes aliados internacionales a quienes respaldó activamente en sus campañas, evidenciando los límites de la proyección internacional de su proyecto político y erosionando su capital simbólico ante dirigentes afines. En el plano externo, el presidente estadounidense carga además con el lastre de un pantano militar en Medio Oriente.
La ofensiva iniciada contra Irán a fines de febrero mantiene bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz, una arteria vital por donde transitaba el 25 % del petróleo marítimo y el 20 % del gas natural licuado (GNL) del planeta, además del 30 % de los fertilizantes globales.
Con buques cisterna impactados por minas navales y un intercambio constante de ataques con drones entre las fuerzas estadounidenses y la Guardia Revolucionaria iraní, el conflicto ha disparado los costos energéticos, una preocupación manifestada por el 87 % del electorado estadounidense, según una encuesta a boca de urna realizada por la cadena CNN.
Justamente, la situación imperante obliga a Trump a buscar en Pekín y Moscú una válvula de escape diplomática que evite una escalada incontrolable. Paralelamente, los abrazos en la pista de aterrizaje no logran ocultar la fractura estructural de la economía global.
La guerra arancelaria ha mutado en una "desconexión financiera" y tecnológica por el dominio de la inteligencia artificial, los semiconductores avanzados y las tierras raras. Lejos de doblegar al gigante asiático, las tarifas de Washington no impidieron que China registre por segundo año consecutivo un superávit comercial superior al billón de dólares.
Mientras Xi Jinping se presenta ante el Sur Global como el defensor del libre comercio -acordando rebajas arancelarias con Canadá que restauran el acceso a una parte muy significativa de las exportaciones previamente afectadas, en el marco de las fricciones de Ottawa con la Casa Blanca y la tensa revisión del T-MEC con México-, Estados Unidos endurece los bloqueos sobre chips de firmas como Nvidia y las restricciones de inversión estratégica.
Como bien teorizó Joseph Nye al analizar las trampas de la interdependencia compleja, la asimetría en las redes de suministro y tecnología se ha convertido hoy en un arma de coerción directa. La cumbre de Shenzhen demuestra que la cordialidad personal entre líderes es insuficiente para revertir las placas tectónicas de la geopolítica.
Cabe preguntarse, entonces, si este nuevo directorio de potencias logrará estabilizar los focos de conflicto de Ucrania, Ormuz y el estrecho de Taiwán, o si estamos asistiendo apenas a una tregua táctica mientras se terminan de cavar las trincheras económicas y tecnológicas del siglo XXI.
El autor es analista internacional especializado en Seguridad y Defensa en Estados Unidos. Director del Posgrado en Seguridad en la Universidad Católica de Córdoba, docente de Ciencia Política y Ciudades Inteligentes en la Universidad Siglo 21.