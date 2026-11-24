China se prepara para concretar una nueva misión espacial tripulada con el lanzamiento de la nave Shenzhou-24, previsto para este miércoles a las 8:18 (hora de Beijing). El despegue se realizará desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, ubicado en el noroeste del país.
China se prepara para lanzar su octava misión tripulada a la estación espacial
El despegue está previsto para este miércoles desde el centro de Jiuquan. La nave se acoplará al módulo Tianhe mediante una maniobra automatizada que demandará unas tres horas y media.
La fecha y el horario fueron confirmados por la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, que también informó sobre los preparativos técnicos para la operación.
Cómo será el lanzamiento
El vehículo encargado de poner la nave en órbita será el cohete portador Gran Marcha-2F, que recibirá el combustible necesario durante las próximas horas.
Así lo explicó Zhang Jingbo, portavoz de la agencia espacial china, durante una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre el operativo.
Una vez que alcance la órbita prevista, la nave utilizará principalmente un sistema automatizado de encuentro y acoplamiento rápido. El procedimiento demandará aproximadamente tres horas y media y permitirá su conexión con el puerto delantero del módulo central Tianhe.
Qué misión cumplirá la nave
La Shenzhou-24 representa la octava misión tripulada correspondiente a la etapa de utilización y desarrollo de la estación espacial china Tiangong. Además, constituye el vuelo número 41 del programa espacial tripulado del país.
Según detalló Zhang, después del acoplamiento se conformará una estructura integrada por tres naves y tres módulos, como parte de las operaciones previstas en la estación espacial.
Los preparativos
Las autoridades chinas aseguraron que tanto la nave como el cohete se encuentran bajo control de calidad y que los astronautas están en buen estado de salud.
También indicaron que las instalaciones y los equipos de los sistemas terrestres funcionan con normalidad, mientras que la estación espacial permanece en condiciones operativas estables.
De acuerdo con el portavoz, todos los componentes cumplen actualmente con los requisitos necesarios para avanzar con el lanzamiento previsto para este miércoles.
Una vez finalizada su participación en la misión, la nave tripulada Shenzhou-23 tiene previsto regresar al sitio de aterrizaje de Dongfeng, situado en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China.