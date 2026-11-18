Exploración espacial

La Voyager 1 llegó a un día luz de la Tierra: cómo funciona y cuánta energía le queda

La sonda de la NASA alcanzó una distancia de 25.900 millones de kilómetros del planeta. Lleva casi 50 años en el espacio, todavía transmite datos y enfrenta el desafío de conservar su energía.