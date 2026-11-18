La exploración espacial alcanzó un nuevo hito histórico. La sonda Voyager 1 de la NASA llegó este miércoles 18 de noviembre a una distancia equivalente a un día luz de la Tierra, una marca que ningún otro objeto construido por el ser humano había conseguido.
La Voyager 1 llegó a un día luz de la Tierra: cómo funciona y cuánta energía le queda
La sonda de la NASA alcanzó una distancia de 25.900 millones de kilómetros del planeta. Lleva casi 50 años en el espacio, todavía transmite datos y enfrenta el desafío de conservar su energía.
Después de casi cinco décadas de viaje, la nave se encuentra a unos 25.900 millones de kilómetros del planeta y continúa enviando información científica desde el espacio interestelar.
La distancia tiene una particularidad que permite dimensionar el alcance de la misión: una señal de radio enviada desde la Tierra necesita aproximadamente 24 horas para llegar hasta la sonda. Una respuesta, a su vez, demanda otras 24 horas para regresar. De esta manera, cualquier intercambio de información entre los equipos de control y la nave requiere alrededor de dos días.
El logro se produjo casi 49 años y tres meses después de su lanzamiento, realizado el 5 de septiembre de 1977 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos. La misión original tenía como objetivo estudiar Júpiter y Saturno, pero su recorrido se extendió mucho más allá de las previsiones iniciales.
La Voyager 1 es actualmente el objeto fabricado por la humanidad que se encuentra a mayor distancia de la Tierra. En agosto de 2012 atravesó la heliopausa, el límite de la región dominada por el viento solar y el campo magnético del Sol, y comenzó a explorar el espacio interestelar.
El astrónomo César Bertucci destacó la importancia de que la nave continúe operativa después de tantos años y recordó que su funcionamiento depende tanto de la tecnología original como del trabajo permanente de los equipos de seguimiento de la NASA. Entre sus instrumentos todavía activos se encuentra un magnetómetro cuyo desarrollo contó con la participación del científico argentino Mario Acuña.
Un día luz
La expresión día luz puede generar confusión porque contiene una referencia temporal, pero en astronomía representa una unidad de distancia. Se trata del espacio que recorre la luz durante 24 horas, a una velocidad cercana a los 300.000 kilómetros por segundo. El resultado equivale a unos 25.900 millones de kilómetros.
La comparación con otras distancias ayuda a comprender la dimensión del récord. La luz del Sol tarda aproximadamente ocho minutos y veinte segundos en llegar a la Tierra. En el caso de Marte, las comunicaciones pueden demorar entre tres y 22 minutos en un solo sentido, según la posición de ambos planetas.
La Voyager 1, en cambio, necesita una jornada completa para recibir una instrucción. Los especialistas deben anticipar qué operación quieren realizar, transmitir la orden y esperar el tiempo necesario para comprobar si se ejecutó correctamente.
La nave viaja a unos 61.000 kilómetros por hora, una velocidad considerable para un vehículo espacial, aunque muy inferior a la de la luz. Su trayectoria estuvo marcada por los encuentros con Júpiter, en 1979, y Saturno, en 1980, que permitieron aprovechar la asistencia gravitacional de ambos planetas para modificar su recorrido y ganar velocidad.
Energía limitada
Uno de los principales desafíos de la misión es mantener el suministro eléctrico. La Voyager 1 no utiliza paneles solares porque se encuentra demasiado lejos del Sol para obtener energía suficiente. En su lugar, funciona mediante tres generadores termoeléctricos de radioisótopos, que transforman en electricidad el calor producido por la desintegración natural del plutonio.
Cuando fueron puestos en funcionamiento, los generadores proporcionaban alrededor de 470 vatios. Sin embargo, esa capacidad disminuye progresivamente y la nave pierde cerca de cuatro vatios por año. La reducción obliga a los ingenieros a administrar cuidadosamente la energía disponible.
Para prolongar su funcionamiento, la NASA fue apagando instrumentos y sistemas que ya no resultan indispensables. Las cámaras dejaron de operar hace décadas y otros equipos científicos fueron desconectados para priorizar aquellos que todavía pueden aportar información relevante.
En septiembre de 2026, los responsables de la misión completaron una maniobra denominada Big Bang, que consistió en reemplazar determinados dispositivos por alternativas de menor consumo energético. El procedimiento permitió reducir la demanda eléctrica y extender el funcionamiento de los instrumentos científicos restantes.
La nave conserva dos instrumentos científicos operativos, entre ellos el magnetómetro y el sistema de medición de ondas de plasma. Sus registros permiten estudiar los campos magnéticos y las perturbaciones del gas ionizado en el entorno interestelar.
La pérdida de energía, sin embargo, establece un límite para la misión. Los especialistas estiman que las operaciones continuarán durante algunos años más, aunque eventualmente la potencia disponible será insuficiente para sostener los instrumentos y las comunicaciones. Cuando eso ocurra, la Voyager 1 seguirá desplazándose por el espacio, pero ya no podrá transmitir información a la Tierra.