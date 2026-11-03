Con una papeleta electrónica

Astronautas de la NASA votaron desde el espacio en las elecciones de Estados Unidos

A cientos de kilómetros de la Tierra y en medio de una jornada decisiva para el futuro político de Estados Unidos, los tripulantes estadounidenses Anil Menon, Jessica Watkins y Luke Delaney ejercieron su derecho cívico desde la órbita terrestre en los comicios legislativos.