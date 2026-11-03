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Con una papeleta electrónica

Astronautas de la NASA votaron desde el espacio en las elecciones de Estados Unidos

A cientos de kilómetros de la Tierra y en medio de una jornada decisiva para el futuro político de Estados Unidos, los tripulantes estadounidenses Anil Menon, Jessica Watkins y Luke Delaney ejercieron su derecho cívico desde la órbita terrestre en los comicios legislativos.

La participación de los astronautas de la NASA se llevó a cabo este martes mediante un sistema de papeletas electrónicas seguras que permitió completar el proceso fuera del planeta.La participación de los astronautas de la NASA se llevó a cabo este martes mediante un sistema de papeletas electrónicas seguras que permitió completar el proceso fuera del planeta.
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Los astronautas Anil Menon, Jessica Watkins y Luke Delaney ejercieron su derecho cívico a cientos de kilómetros de la Tierra. El procedimiento se llevó a cabo a través de una papeleta electrónica que los tripulantes completaron en órbita y remitieron de forma cifrada y segura a los funcionarios electorales terrestres.

A still image taken from a video released November 3, 2026, shows astronaut Anil Menon pointing to an "I voted" sticker on his clothes after voting in the US midterm elections from the International Space Station (ISS). NASA/Anil Menon/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. MANDATORY CREDITEl astronauta Anil Menon confirmó la operación a través de sus redes sociales con un mensaje optimista que rápidamente captó la atención pública. REUTERS

El sufragio en órbita: tecnología y papeletas electrónicas

La participación de los astronautas de la NASA se llevó a cabo este martes mediante un sistema de papeletas electrónicas seguras que permitió completar el proceso fuera del planeta. Una vez emitido el sufragio, los formularios fueron remitidos de forma cifrada a los funcionarios electorales en tierra firme.

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El astronauta Anil Menon confirmó la operación a través de sus redes sociales con un mensaje optimista que rápidamente captó la atención pública: "¡Sí, incluso puedes votar desde el espacio!". Esta modalidad tecnológica garantiza que los ciudadanos norteamericanos que cumplen misiones científicas en misiones espaciales prolongadas no pierdan su voz en las decisiones de la nación.

ELLITORAL_228807 | FREDERIC J. BROWN Voters cast their ballots for Early Voting at the Los Angeles County Registrar's Office in Norwalk, California on November 5, 2018, a day ahead the November 6 midterm elections in the United States. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)Mientras, en tierra los ciudadanos también definen el rumbo político del país. Foto: Frederic J. BROWN / AFP

El impacto político de los comicios en tierra firme

La votación orbital coincidió con unas elecciones de medio término clave en Estados Unidos, destinadas a renovar la composición del Congreso y definir el nuevo equilibrio de fuerzas políticas. Los resultados de estos comicios marcan un termómetro directo para la gestión de la Administración de Donald Trump, condicionando tanto su margen de maniobra legislativa como las estrategias de republicanos y demócratas de cara a la carrera presidencial de 2028.

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La participación de Menon, Watkins y Delaney demuestra cómo la tecnología actual trasciende las barreras terrestres para asegurar derechos democráticos fundamentales. Mientras en tierra los ciudadanos definen el rumbo político del país, el espacio también formó parte de una jornada electoral histórica.

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