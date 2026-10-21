Desarrollo de tecnologías

La NASA avanza con vehículos lunares para su futura base en la Luna

La agencia espacial estadounidense actualizó los avances de los vehículos robóticos y tripulados que permitirán explorar la superficie lunar. El rover VIPER tiene previsto viajar al Polo Sur de la Luna en 2027 para buscar agua y estudiar recursos que podrían ser útiles para futuras misiones humanas.