La NASA continúa con el desarrollo de tecnologías destinadas a facilitar la exploración y la permanencia humana en la Luna. En una actualización difundida el martes, la agencia estadounidense presentó los avances de los vehículos que permitirán desplazarse por la superficie lunar y obtener información clave para la futura instalación de una base.
La NASA avanza con vehículos lunares para su futura base en la Luna
La agencia espacial estadounidense actualizó los avances de los vehículos robóticos y tripulados que permitirán explorar la superficie lunar. El rover VIPER tiene previsto viajar al Polo Sur de la Luna en 2027 para buscar agua y estudiar recursos que podrían ser útiles para futuras misiones humanas.
Entre los proyectos se destaca el Vehículo de Exploración Polar para Investigación de Volátiles, conocido como VIPER por sus siglas en inglés. Su misión está prevista para 2027 y tendrá como objetivo explorar cráteres del Polo Sur lunar que permanecen en sombra de manera permanente, en busca de agua y otros recursos potencialmente aprovechables.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, el vehículo será trasladado hasta la superficie lunar por el módulo de aterrizaje Blue Moon Mark 1, desarrollado por la empresa Blue Origin. Durante su recorrido, se espera que el rover cubra más de 30 kilómetros y reúna información sobre las temperaturas, las condiciones de iluminación y las características del terreno.
Los resultados permitirán ampliar el conocimiento científico sobre la presencia de agua en la Luna y aportar datos para evaluar cómo podrían aprovecharse los recursos disponibles en futuras expediciones.
VIPER: una misión para buscar agua en el Polo Sur lunar
La exploración del Polo Sur de la Luna constituye uno de los objetivos centrales del proyecto. Allí existen cráteres que nunca reciben luz solar directa, un entorno que podría conservar agua en forma de hielo y otros materiales de interés científico.
El trabajo del VIPER estará orientado a estudiar esas regiones y determinar con mayor precisión dónde se encuentran los recursos y cómo se distribuyen. La información obtenida también permitirá conocer mejor las condiciones ambientales a las que deberán enfrentarse las futuras misiones.
Las temperaturas, la iluminación y las particularidades del suelo son factores relevantes para planificar recorridos, elegir posibles sitios de trabajo y diseñar equipos capaces de operar en un ambiente con condiciones muy diferentes de las terrestres.
De acuerdo con la información difundida, el vehículo recopilará datos que ayudarán a los científicos a investigar el origen y la distribución del agua lunar. También servirán para analizar si esos recursos podrían contribuir a sostener operaciones humanas durante períodos prolongados.
La posibilidad de utilizar materiales disponibles en la Luna es un aspecto importante de los planes de exploración a largo plazo. Sin embargo, el hallazgo de agua y la evaluación de su eventual aprovechamiento requieren estudios específicos: la misión busca aportar información para avanzar en ese proceso.
Vehículos robóticos y tripulados para construir una base lunar
El desarrollo del VIPER forma parte de una estrategia más amplia de la NASA para mejorar las capacidades de movilidad sobre la superficie lunar. La iniciativa contempla tanto vehículos robóticos, que pueden realizar tareas sin astronautas a bordo, como unidades tripuladas destinadas a transportar personas y facilitar sus desplazamientos.
Estos sistemas tendrán funciones complementarias. Los vehículos robóticos permitirán explorar zonas de interés, analizar las condiciones del terreno y recopilar información antes de la llegada de las tripulaciones. Los vehículos tripulados, por su parte, serán importantes para ampliar las áreas que los astronautas podrán recorrer durante sus actividades científicas.
La movilidad es uno de los desafíos técnicos de una futura base lunar. El terreno irregular, las variaciones extremas de temperatura y las zonas que permanecen en oscuridad requieren equipos diseñados para operar bajo condiciones exigentes.
Por eso, los datos que se obtengan en las misiones iniciales podrán utilizarse para mejorar el diseño de los vehículos, evaluar sus capacidades y reducir los riesgos de las operaciones posteriores.
La NASA busca que los avances tecnológicos permitan pasar de expediciones puntuales a una presencia humana más sostenida en la Luna. Para alcanzar ese objetivo, será necesario contar con sistemas de transporte, herramientas de exploración y conocimientos precisos sobre el entorno.
La misión del VIPER, prevista para 2027, constituye uno de los pasos de ese proceso. Su recorrido por el Polo Sur lunar permitirá reunir información sobre un área de especial interés científico y contribuirá a determinar qué recursos existen allí y qué posibilidades podrían ofrecer para las futuras actividades humanas fuera de la Tierra.