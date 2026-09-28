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Starship llegó por primera vez a la órbita terrestre en su vuelo de prueba 14

El megacohete de SpaceX despegó desde Texas y alcanzó un objetivo que no había logrado en sus 13 ensayos anteriores. La misión prevé seis vueltas al planeta y el despliegue de 26 satélites.

Starship alcanzó por primera vez una órbita terrestre durante su decimocuarto vuelo de prueba. Foto: ReutersStarship alcanzó por primera vez una órbita terrestre durante su decimocuarto vuelo de prueba. Foto: Reuters
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SpaceX lanzó este lunes el vuelo de prueba número 14 de Starship y consiguió llevar por primera vez el sistema a una órbita terrestre estable.

El despegue se realizó desde Starbase, en el sur de Texas, y marcó un avance relevante para el programa impulsado por Elon Musk, después de 13 ensayos que habían seguido trayectorias suborbitales.

Una misión de unas diez horas

La etapa superior, conocida como Ship, fue insertada en órbita y comenzó un recorrido previsto de aproximadamente diez horas.

El plan contempla cerca de seis vueltas completas a la Tierra, a unos 275 kilómetros de altitud, antes de un amerizaje controlado en el océano Pacífico, al oeste de Chile.

Los vuelos anteriores de Starship habían tenido una duración cercana a una hora, por lo que esta prueba representa también el ensayo más extenso realizado hasta ahora.

The SpaceX Starship and Super Heavy v3 Booster lift off on its 14h test flight from the SpaceX launch complex in Starbase, Texas, U.S., September 28, 2026. The mission is expected to send the vehicle into orbit for the first time and deploy 26 Starlink V3 satellites. REUTERS/Steve NesiusLa misión contempla el despliegue de 26 satélites Starlink V3 y unas seis vueltas alrededor del planeta. Foto: Reuters

Despliegue de 26 satélites

Durante la misión, SpaceX prevé liberar 26 satélites Starlink V3, una nueva generación destinada a ampliar la capacidad de su red de internet satelital.

A diferencia de pruebas anteriores, los dispositivos deberán permanecer en órbita e incorporarse posteriormente a la constelación.

Tres de esos satélites transportan cámaras que permitirán observar el exterior de la nave y analizar el estado de las losetas térmicas después del despliegue.

The SpaceX Starship and Super Heavy v3 Booster lift off on its 14h test flight from the SpaceX launch complex in Starbase, Texas, U.S., September 28, 2026. The mission is expected to send the vehicle into orbit for the first time and deploy 26 Starlink V3 satellites. REUTERS/Steve Nesius1. SpaceX probará durante el recorrido nuevas maniobras orbitales y modificaciones en el escudo térmico. Foto: Reuters

El escudo térmico, bajo evaluación

Uno de los principales objetivos técnicos será comprobar el comportamiento del escudo térmico durante una permanencia mucho más prolongada en el espacio.

SpaceX reforzó los sistemas de sujeción de las losetas y realizó modificaciones en sectores donde habían aparecido inconvenientes en vuelos anteriores.

La compañía también probará maniobras orbitales inéditas y distintos sistemas vinculados con el futuro reingreso atmosférico.

Qué pasará con Super Heavy

Tras separarse de Ship, el propulsor Super Heavy iniciará su propio regreso hacia la Tierra.

En esta ocasión no habrá intento de captura con los brazos mecánicos de la torre Mechazilla. El plan establece un amerizaje controlado en alta mar, en el Golfo de México.

Para el vuelo 14 también fueron modificados componentes de filtrado de los motores y actualizado el software destinado a mejorar los reencendidos durante el descenso.

Un paso para las futuras misiones lunares

El desempeño de Starship tiene además impacto directo sobre el programa Artemis de la NASA.

La agencia estadounidense eligió una versión de esta nave como módulo de alunizaje para futuras misiones tripuladas.

Antes de llegar a esa etapa, SpaceX todavía deberá demostrar capacidades como la transferencia de combustible entre vehículos en órbita y el almacenamiento prolongado de propelentes en el espacio.

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