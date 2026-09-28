SpaceX lanzó este lunes el vuelo de prueba número 14 de Starship y consiguió llevar por primera vez el sistema a una órbita terrestre estable.
Starship llegó por primera vez a la órbita terrestre en su vuelo de prueba 14
El megacohete de SpaceX despegó desde Texas y alcanzó un objetivo que no había logrado en sus 13 ensayos anteriores. La misión prevé seis vueltas al planeta y el despliegue de 26 satélites.
El despegue se realizó desde Starbase, en el sur de Texas, y marcó un avance relevante para el programa impulsado por Elon Musk, después de 13 ensayos que habían seguido trayectorias suborbitales.
Una misión de unas diez horas
La etapa superior, conocida como Ship, fue insertada en órbita y comenzó un recorrido previsto de aproximadamente diez horas.
El plan contempla cerca de seis vueltas completas a la Tierra, a unos 275 kilómetros de altitud, antes de un amerizaje controlado en el océano Pacífico, al oeste de Chile.
Los vuelos anteriores de Starship habían tenido una duración cercana a una hora, por lo que esta prueba representa también el ensayo más extenso realizado hasta ahora.
Despliegue de 26 satélites
Durante la misión, SpaceX prevé liberar 26 satélites Starlink V3, una nueva generación destinada a ampliar la capacidad de su red de internet satelital.
A diferencia de pruebas anteriores, los dispositivos deberán permanecer en órbita e incorporarse posteriormente a la constelación.
Tres de esos satélites transportan cámaras que permitirán observar el exterior de la nave y analizar el estado de las losetas térmicas después del despliegue.
El escudo térmico, bajo evaluación
Uno de los principales objetivos técnicos será comprobar el comportamiento del escudo térmico durante una permanencia mucho más prolongada en el espacio.
SpaceX reforzó los sistemas de sujeción de las losetas y realizó modificaciones en sectores donde habían aparecido inconvenientes en vuelos anteriores.
La compañía también probará maniobras orbitales inéditas y distintos sistemas vinculados con el futuro reingreso atmosférico.
Qué pasará con Super Heavy
Tras separarse de Ship, el propulsor Super Heavy iniciará su propio regreso hacia la Tierra.
En esta ocasión no habrá intento de captura con los brazos mecánicos de la torre Mechazilla. El plan establece un amerizaje controlado en alta mar, en el Golfo de México.
Para el vuelo 14 también fueron modificados componentes de filtrado de los motores y actualizado el software destinado a mejorar los reencendidos durante el descenso.
Un paso para las futuras misiones lunares
El desempeño de Starship tiene además impacto directo sobre el programa Artemis de la NASA.
La agencia estadounidense eligió una versión de esta nave como módulo de alunizaje para futuras misiones tripuladas.
Antes de llegar a esa etapa, SpaceX todavía deberá demostrar capacidades como la transferencia de combustible entre vehículos en órbita y el almacenamiento prolongado de propelentes en el espacio.