Un cohete Larga Marcha 7A de China explotó este lunes poco después de despegar desde el Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang, en la provincia de Hainan. La misión debía colocar en órbita al satélite de comunicaciones ChinaSat-4B, también denominado Zhongxing-4B.
Explotó un cohete chino en pleno vuelo a 85 segundos del despegue
El Larga Marcha 7A transportaba el satélite de comunicaciones ChinaSat-4B cuando sufrió una anomalía tras partir desde Wenchang. Las autoridades investigan las causas del fallo.
El lanzamiento se produjo a las 20.02 de Beijing. Unos 85 segundos más tarde, el vehículo se desintegró mientras todavía atravesaba la atmósfera, según los videos difundidos del episodio.
Una bola de fuego en el cielo
Las imágenes tomadas desde las inmediaciones de Wenchang muestran al cohete ascendiendo con normalidad hasta que una explosión genera una gran bola de fuego y una nube de humo y restos.
La agencia estatal Xinhua informó que el vehículo sufrió una “anomalía durante el vuelo” y confirmó que la misión terminó en fracaso. Las causas permanecen bajo análisis e investigación.
El especialista Jonathan McDowell indicó que el cohete fue destruido a una altitud y velocidad relativamente bajas, por lo que ni el satélite ni restos del vehículo llegaron a órbita.
Qué transportaba el cohete
A bordo viajaba el ChinaSat-4B, un satélite de comunicaciones que debía ser enviado hacia una órbita alta. El Larga Marcha 7A está diseñado principalmente para este tipo de misiones.
El satélite pertenece a la misma serie que el ChinaSat-4A, lanzado en 2024 y utilizado para servicios de transmisión de voz, datos, radio y televisión. Las funciones específicas del 4B no habían sido detalladas públicamente.
El segundo fracaso del Larga Marcha 7A
El episodio representa el segundo fallo registrado del modelo desde su debut en marzo de 2020. Aquella primera misión también terminó sin éxito debido a una falla durante el vuelo.
Desde entonces, el Larga Marcha 7A había completado más de una docena de lanzamientos exitosos antes del accidente de este lunes.
El incidente ocurrió antes de la separación de la primera etapa, que normalmente tiene lugar cerca de los tres minutos posteriores al despegue.
El impacto sobre el programa chino
La investigación deberá determinar si el problema estuvo limitado al Larga Marcha 7A o si obliga a revisar componentes, procesos de fabricación u operaciones compartidas con otros lanzadores.
Especialistas consideran que el impacto podría concentrarse principalmente en las misiones de satélites de comunicaciones hacia órbitas altas, ya que China utiliza otros modelos para buena parte de sus lanzamientos en órbita terrestre baja.
El accidente tampoco debería afectar directamente a la misión lunar Chang'e-7, prevista con un Larga Marcha 5, un vehículo diferente al que protagonizó el fallo en Wenchang.
La reacción de Elon Musk
El fundador de SpaceX, Elon Musk, reaccionó al video del lanzamiento fallido y señaló que “los cohetes son increíblemente difíciles”.
También deseó una rápida recuperación al programa responsable del vehículo, mientras China continúa investigando qué provocó la pérdida del cohete y del satélite.