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Fallo en misión espacial

Explotó un cohete chino en pleno vuelo a 85 segundos del despegue

El Larga Marcha 7A transportaba el satélite de comunicaciones ChinaSat-4B cuando sufrió una anomalía tras partir desde Wenchang. Las autoridades investigan las causas del fallo.

El Larga Marcha 7A explotó unos 85 segundos después de despegar desde Wenchang. Foto: Captura de pantallaEl Larga Marcha 7A explotó unos 85 segundos después de despegar desde Wenchang. Foto: Captura de pantalla
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Un cohete Larga Marcha 7A de China explotó este lunes poco después de despegar desde el Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang, en la provincia de Hainan. La misión debía colocar en órbita al satélite de comunicaciones ChinaSat-4B, también denominado Zhongxing-4B.

El lanzamiento se produjo a las 20.02 de Beijing. Unos 85 segundos más tarde, el vehículo se desintegró mientras todavía atravesaba la atmósfera, según los videos difundidos del episodio.

Una bola de fuego en el cielo

Las imágenes tomadas desde las inmediaciones de Wenchang muestran al cohete ascendiendo con normalidad hasta que una explosión genera una gran bola de fuego y una nube de humo y restos.

China's Long March 7A rocket lifts off from the Wenchang space launch site, in the southern island province of Hainan, China, August 10, 2026, in this still image obtained from a video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. Verification Lines: Reuters confirmed the location from the rocket launch pad, beach, coastline and vegetation which matched archive and satellite images. Date of the footage was confirmed from official and media reports of the rocket launch failure. Xinhua News Agency reported that a Long March 7A rocket exploded at 1202GMT on August 10 after an in-flight anomaly following liftoff in Wenchang space launch site in Hainan province. No older version of the video was found posted online before August 10.La misión transportaba el satélite de comunicaciones ChinaSat-4B hacia una órbita alta. Foto: Reuters

La agencia estatal Xinhua informó que el vehículo sufrió una “anomalía durante el vuelo” y confirmó que la misión terminó en fracaso. Las causas permanecen bajo análisis e investigación.

El especialista Jonathan McDowell indicó que el cohete fue destruido a una altitud y velocidad relativamente bajas, por lo que ni el satélite ni restos del vehículo llegaron a órbita.

Qué transportaba el cohete

A bordo viajaba el ChinaSat-4B, un satélite de comunicaciones que debía ser enviado hacia una órbita alta. El Larga Marcha 7A está diseñado principalmente para este tipo de misiones.

El satélite pertenece a la misma serie que el ChinaSat-4A, lanzado en 2024 y utilizado para servicios de transmisión de voz, datos, radio y televisión. Las funciones específicas del 4B no habían sido detalladas públicamente.

El segundo fracaso del Larga Marcha 7A

El episodio representa el segundo fallo registrado del modelo desde su debut en marzo de 2020. Aquella primera misión también terminó sin éxito debido a una falla durante el vuelo.

China's Long March 7A rocket explodes during lift off from the Wenchang space launch site, in the southern island province of Hainan, China, August 10, 2026, in this still image obtained from a video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. Verification Lines: Reuters confirmed the location from the rocket launch pad, beach, coastline and vegetation which matched archive and satellite images. Date of the footage was confirmed from official and media reports of the rocket launch failure. Xinhua News Agency reported that a Long March 7A rocket exploded at 1202GMT on August 10 after an in-flight anomaly following liftoff in Wenchang space launch site in Hainan province. No older version of the video was found posted online before August 10.China inició una investigación para determinar las causas de la anomalía registrada durante el vuelo. Foto: Reuters

Desde entonces, el Larga Marcha 7A había completado más de una docena de lanzamientos exitosos antes del accidente de este lunes.

El incidente ocurrió antes de la separación de la primera etapa, que normalmente tiene lugar cerca de los tres minutos posteriores al despegue.

El impacto sobre el programa chino

La investigación deberá determinar si el problema estuvo limitado al Larga Marcha 7A o si obliga a revisar componentes, procesos de fabricación u operaciones compartidas con otros lanzadores.

Especialistas consideran que el impacto podría concentrarse principalmente en las misiones de satélites de comunicaciones hacia órbitas altas, ya que China utiliza otros modelos para buena parte de sus lanzamientos en órbita terrestre baja.

El accidente tampoco debería afectar directamente a la misión lunar Chang'e-7, prevista con un Larga Marcha 5, un vehículo diferente al que protagonizó el fallo en Wenchang.

La reacción de Elon Musk

El fundador de SpaceX, Elon Musk, reaccionó al video del lanzamiento fallido y señaló que “los cohetes son increíblemente difíciles”.

También deseó una rápida recuperación al programa responsable del vehículo, mientras China continúa investigando qué provocó la pérdida del cohete y del satélite.

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