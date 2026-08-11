Tras un mes detenida

Liberaron a Iliana Lick, la niñera argentina detenida por el ICE en Estados Unidos

La joven de 30 años recuperó la libertad tras el pago de una fianza de 10.000 dólares. Había sido arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia cuando viajaba para ver a la Selección.