Iliana Lick, la argentina de 30 años que permaneció casi un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), fue liberada en las últimas horas tras el pago de una fianza de 10.000 dólares.
Liberaron a Iliana Lick, la niñera argentina detenida por el ICE en Estados Unidos
La joven de 30 años recuperó la libertad tras el pago de una fianza de 10.000 dólares. Había sido arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia cuando viajaba para ver a la Selección.
La noticia fue confirmada por su novio, Steven Melchiorre, a través de la campaña de GoFundMe que había iniciado para afrontar los gastos legales, la fianza y los costos asociados con el proceso migratorio.
“Es el momento que tanto habíamos esperado”
Melchiorre informó que Lick quedó en libertad luego de haber pasado por distintos centros de detención en Pensilvania, Luisiana y Texas. Tras salir, se alojó temporalmente en un hotel de El Paso antes de emprender el regreso hacia Filadelfia.
“Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado”, expresó su pareja en la actualización de la campaña.
La recaudación superó los 18.800 dólares con más de 220 aportes, por encima de los 10.000 dólares establecidos como fianza por la Justicia estadounidense.
La detención en Filadelfia
Lick había sido detenida el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Kansas City para asistir a un partido de la Selección argentina durante el Mundial 2026.
Su novio la había acompañado hasta el aeropuerto y poco después recibió una llamada en la que la joven le comunicó que había sido demorada por agentes migratorios. Desde entonces permaneció bajo custodia federal.
Lick trabajaba como niñera para familias de Filadelfia y residía junto a Melchiorre. Su entorno impulsó una campaña pública para reclamar su liberación y afrontar los gastos derivados del proceso.
El motivo informado por las autoridades
El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que la argentina había ingresado legalmente a Estados Unidos con una visa, pero permaneció en el país más allá del plazo autorizado.
Desde su entorno señalaron que Lick estaba realizando trámites para regularizar su permanencia y que tenía una solicitud migratoria pendiente. Las autoridades, sin embargo, indicaron que ese proceso no equivalía por sí solo a contar con un estatus migratorio válido.
La liberación bajo fianza le permitirá continuar fuera de un centro de detención mientras sigue abierto su expediente migratorio.
El apoyo de su entorno
Las familias para las que trabajaba también respaldaron públicamente el pedido de libertad y destacaron el vínculo que la argentina había construido con los niños que cuidaba.
Melchiorre agradeció las donaciones, los mensajes y el acompañamiento recibido durante las semanas de detención. La campaña había sido creada específicamente para cubrir la defensa legal, la fianza y los gastos necesarios para su regreso.