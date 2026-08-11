#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Tras un mes detenida

Liberaron a Iliana Lick, la niñera argentina detenida por el ICE en Estados Unidos

La joven de 30 años recuperó la libertad tras el pago de una fianza de 10.000 dólares. Había sido arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia cuando viajaba para ver a la Selección.

Iliana Lick recuperó la libertad tras permanecer casi un mes bajo custodia del ICE en Estados Unidos.Iliana Lick recuperó la libertad tras permanecer casi un mes bajo custodia del ICE en Estados Unidos.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Iliana Lick, la argentina de 30 años que permaneció casi un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), fue liberada en las últimas horas tras el pago de una fianza de 10.000 dólares.

La noticia fue confirmada por su novio, Steven Melchiorre, a través de la campaña de GoFundMe que había iniciado para afrontar los gastos legales, la fianza y los costos asociados con el proceso migratorio.

“Es el momento que tanto habíamos esperado”

Melchiorre informó que Lick quedó en libertad luego de haber pasado por distintos centros de detención en Pensilvania, Luisiana y Texas. Tras salir, se alojó temporalmente en un hotel de El Paso antes de emprender el regreso hacia Filadelfia.

Mirá tambiénLe concedieron la libertad bajo fianza a la argentina detenida en Estados Unidos por el ICE

“Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado”, expresó su pareja en la actualización de la campaña.

La recaudación superó los 18.800 dólares con más de 220 aportes, por encima de los 10.000 dólares establecidos como fianza por la Justicia estadounidense.

Iliana Lick y su novio Steven Melchiorre.Una campaña de GoFundMe reunió más de 18.800 dólares para cubrir la fianza y los gastos legales.

La detención en Filadelfia

Lick había sido detenida el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Kansas City para asistir a un partido de la Selección argentina durante el Mundial 2026.

Su novio la había acompañado hasta el aeropuerto y poco después recibió una llamada en la que la joven le comunicó que había sido demorada por agentes migratorios. Desde entonces permaneció bajo custodia federal.

Lick trabajaba como niñera para familias de Filadelfia y residía junto a Melchiorre. Su entorno impulsó una campaña pública para reclamar su liberación y afrontar los gastos derivados del proceso.

Iliana Lick.La argentina fue detenida el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia cuando viajaba hacia Kansas City.

El motivo informado por las autoridades

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que la argentina había ingresado legalmente a Estados Unidos con una visa, pero permaneció en el país más allá del plazo autorizado.

Desde su entorno señalaron que Lick estaba realizando trámites para regularizar su permanencia y que tenía una solicitud migratoria pendiente. Las autoridades, sin embargo, indicaron que ese proceso no equivalía por sí solo a contar con un estatus migratorio válido.

Mirá tambiénCómo es la situación de la argentina detenida por el ICE en EE.UU.: "Hablamos una vez por día"

La liberación bajo fianza le permitirá continuar fuera de un centro de detención mientras sigue abierto su expediente migratorio.

El apoyo de su entorno

Las familias para las que trabajaba también respaldaron públicamente el pedido de libertad y destacaron el vínculo que la argentina había construido con los niños que cuidaba.

Melchiorre agradeció las donaciones, los mensajes y el acompañamiento recibido durante las semanas de detención. La campaña había sido creada específicamente para cubrir la defensa legal, la fianza y los gastos necesarios para su regreso.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Argentina
Estados Unidos
Judiciales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro