Iliana Lick, la joven argentina detenida en Estados Unidos por el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), recibió este viernes la libertad bajo fianza.
Le concedieron la libertad bajo fianza a la argentina detenida en Estados Unidos por el ICE
Se trata de Iliana Lick, detenida en el aeropuerto de Filadelfia y trasladada por cuatro centros de detención estadounidenses.
“Hoy finalmente recibimos una noticia muy alentadora: a Iliana le concedieron la libertad bajo fianza, fijada en $10.000”, publicaron desde la página de Facebook creada por su novio.
El mensaje de su novio
Iliana fue detenida en el aeropuerto de Filadelfia y luego trasladada por cuatro centros de detención estadounidenses.
“Después de semanas de incertidumbre, demoras y frustración, este es un paso enorme. Sentimos un gran alivio y estamos profundamente agradecidos de que el juez le haya dado a Iliana la posibilidad de recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio”, indicaron desde Support for Iliana.
“Todavía quedan algunos pasos administrativos y logísticos antes de que pueda salir, así que Iliana todavía no está en casa. Estamos haciendo todo lo posible para completar el proceso de la fianza cuanto antes y lograr que vuelva con las personas que la quieren”, detallaron.
La publicación agrega que Iliana “se mantuvo esperanzada durante todo este proceso, incluso en los momentos más difíciles, y la noticia de hoy nos da una razón más para seguir adelante con esperanza”.
“Quiero agradecer de corazón a cada persona que rezó por ella, compartió su historia, hizo una donación, nos mandó mensajes, se puso en contacto con organizaciones o simplemente estuvo presente durante estas últimas semanas. Todo ese apoyo significó muchísimo para nosotros”, escribió su novio Steven Melchiorre
“Esto no significa que el caso migratorio de Iliana haya terminado, pero hoy logramos un avance muy importante”, aclaró y celebró: “Estamos un paso más cerca de que Iliana vuelva a casa”.
Su caso
El pasado 11 de julio, alrededor de las 7 de la mañana, Steven Melchiorre acompañó a su novia, la argentina Iliana Noeli Lick, de 30 años, hasta el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.
La joven, radicada en Estados Unidos desde 2023 y asentada desde septiembre de 2024 en el barrio de Point Breeze (al sur de Filadelfia), planeaba volar a Kansas City junto a un grupo de amigos para presenciar el partido entre Argentina y Suiza en el marco de la Copa del Mundo 2026. En esa ciudad norteamericana, Iliana se desempeñaba diariamente como niñera al cuidado de Aiden (4 años), Avery (1) y Noah (1) para dos familias del barrio.
Tras dejarla en la terminal aérea, Melchiorre regresó a su hogar y le envió un primer mensaje consultándole si había localizado la puerta de embarque. Al no obtener respuesta, le escribió nuevamente antes de dormirse: “Te quiero. Que tengas un buen vuelo”.
Sin embargo, la tranquilidad se interrumpió abruptamente horas más tarde, cuando comenzó a recibir reiteradas llamadas telefónicas que le advertían que Iliana nunca había llegado al embarque: agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la habían detenido durante los controles de seguridad del aeropuerto.