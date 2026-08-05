Caso Iliana Lick

Cómo es la situación de la argentina detenida por el ICE en EE.UU.: "Hablamos una vez por día"

A casi un mes de su arresto en el aeropuerto de Filadelfia y tras pasar por cuatro centros de detención, la joven aguarda la resolución judicial en Nuevo México. "Tiene días buenos y malos, pero se mantiene optimista", reveló su novio a El Litoral sobre el complejo proceso que enfrentan.