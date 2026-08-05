En medio de un complejo escenario judicial e migratorio en Estados Unidos, Iliana Noeli Lick permanece bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la espera de una instancia determinante. Su pareja, Steven Melchiorre, brindó detalles a El Litoral sobre las condiciones de detención, el contacto cotidiano que mantienen y la expectativa por la audiencia reprogramada en los tribunales de Nuevo México.
Cómo es la situación de la argentina detenida por el ICE en EE.UU.: "Hablamos una vez por día"
A casi un mes de su arresto en el aeropuerto de Filadelfia y tras pasar por cuatro centros de detención, la joven aguarda la resolución judicial en Nuevo México. "Tiene días buenos y malos, pero se mantiene optimista", reveló su novio a El Litoral sobre el complejo proceso que enfrentan.
Al ser consultado sobre el vínculo e interacción durante la custodia, Melchiorre precisó la frecuencia de los contactos: "Ella me llama aproximadamente una vez al día". Asimismo, describió el estado anímico y las dificultades que afronta en este período: "Está bien. Tiene días buenos y días malos, y el proceso ha sido desafiante por momentos. Se mantiene optimista y con la esperanza de que todo se resuelva para que pueda regresar a casa".
La cronología del arresto
El pasado 11 de julio, alrededor de las 7 de la mañana, Steven Melchiorre acompañó a su novia, la argentina Iliana Noeli Lick, de 30 años, hasta el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. La joven, radicada en Estados Unidos desde 2023 y asentada desde septiembre de 2024 en el barrio de Point Breeze (al sur de Filadelfia), planeaba volar a Kansas City junto a un grupo de amigos para presenciar el partido entre Argentina y Suiza en el marco de la Copa del Mundo 2026. En esa ciudad norteamericana, Iliana se desempeñaba diariamente como niñera al cuidado de Aiden (4 años), Avery (1) y Noah (1) para dos familias del barrio.
Tras dejarla en la terminal aérea, Melchiorre regresó a su hogar y le envió un primer mensaje consultándole si había localizado la puerta de embarque. Al no obtener respuesta, le escribió nuevamente antes de dormirse: “Te quiero. Que tengas un buen vuelo”. Sin embargo, la tranquilidad se interrumpió abruptamente horas más tarde, cuando comenzó a recibir reiteradas llamadas telefónicas que le advertían que Iliana nunca había llegado al embarque: agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la habían detenido durante los controles de seguridad del aeropuerto.
Un periplo por cuatro centros de detención
Desde el día de su arresto el 11 de julio, el itinerario de la joven argentina ha estado marcado por la incertidumbre. Antes de ser trasladada a su actual lugar de reclusión en Nuevo México, Lick pasó por instalaciones de detención ubicadas en Filadelfia, en el estado de Montana y en El Paso (Texas). Fuentes al tanto de los procedimientos migratorios señalaron que no es habitual que un ciudadano extranjero bajo custodia pase por cuatro centros distintos en un lapso de poco más de tres semanas.
De acuerdo con el relato de Melchiorre, su pareja había ingresado legalmente a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 tras obtener una visa de turista. Posteriormente, tras prorrogar dicho visado, presentó la documentación correspondiente para solicitar un cambio de estatus migratorio y tramitar un permiso de trabajo. “Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito y nunca dejó de pagar los impuestos correspondientes. Resultó sorprendente que la arrestaran”, manifestó su pareja.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a cargo del secretario Markwayne Mullin, emitió un comunicado oficial sobre la situación de la joven: “Ella ingresó a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y permaneció en el país más allá del tiempo permitido por su visa. Lick permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de la resolución de su proceso migratorio”. La autoridad federal remarcó además que “la autorización de trabajo o una solicitud en trámite no confieren estatus legal en Estados Unidos”.
La contención comunitaria y la suspensión de la audiencia
La detención de la joven generó una rápida movilización en su entorno de Filadelfia. A través de la plataforma de recaudación GoFundMe, se organizó una campaña para reunir fondos para su defensa legal que ya roza los 17.000 dólares. En dicha publicación, las familias para las cuales trabajaba expusieron el vínculo afectivo de la joven con la comunidad: “Vive con su novio y trabaja como niñera para dos familias, cuidando a Aiden, Avery y Noah. Ellos la adoran. Para estos niños, Iliana no es solo una niñera, es parte de su familia. Es una persona pacífica y cariñosa, con fuertes lazos en la comunidad de Filadelfia”.
A través de una página de Facebook, Steven mantiene informados a familiares y allegados sobre las novedades del expediente. Este martes, Melchiorre comunicó que la audiencia prevista para resolver la libertad bajo fianza fue postergada sin precisiones sobre el motivo:
“Lamentablemente, antes de que comenzara la audiencia para decidir sobre la libertad bajo fianza de Iliana, nuestra abogada me informó que la audiencia fue reprogramada por un motivo que todavía desconocemos. La nueva audiencia quedó fijada para el viernes 7 de agosto a la 1:30 p. m. (hora de Nuevo México). No voy a ocultar que esta noticia fue muy difícil de recibir. Después de más de tres semanas de espera y de prepararnos para este día, es muy triste y frustrante enfrentar otra demora sin una explicación. Cada día adicional significa más tiempo para Iliana lejos de su familia, de sus amigos y de todas las personas que la quieren”.
A pesar de la dilación del trámite y el riesgo latente de expulsión del territorio estadounidense, Melchiorre señaló que Lick se mantiene optimista: “A pesar de este nuevo obstáculo, Iliana sigue manteniendo la esperanza. Su fortaleza y su actitud positiva me inspiran todos los días, y yo también sigo teniendo fe en que vamos a superar este momento”.