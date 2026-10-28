La NASA advierte por la caída de un telescopio a la Tierra: ¿puede impactar en Argentina?

La región aparece dentro de la amplia franja geográfica potencial de reingreso. Eso no significa que el telescopio vaya a impactar en el país: no hay un lugar exacto confirmado.

Los datos clave de la misión

Estallidos de rayos gamma observados durante su trayectoria.

Años de actividad científica, frente a una misión inicial de dos años.

¿Qué ocurre durante el reingreso?

No se descarta que componentes resistentes alcancen la superficie, pero todavía no hay una ubicación de impacto confirmada.

El calentamiento y las fuerzas del descenso provocan la desintegración de gran parte de la estructura.

La resistencia de la atmósfera reduce progresivamente la altitud de los satélites que orbitan cerca de la Tierra.

Lo que se sabe

Argentina está dentro de la zona potencial, no ante un impacto confirmado

La franja posible comprende regiones de Sudamérica y extensas áreas oceánicas. La fecha y el punto de reingreso siguen siendo inciertos; la probabilidad de que los restos provoquen daños a personas se considera baja.