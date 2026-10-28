La NASA confirmó el final de la misión científica del telescopio espacial Neil Gehrels Swift, un observatorio que durante casi 22 años estudió algunos de los fenómenos más energéticos del universo.
La NASA advierte por la caída de un telescopio a la Tierra: ¿puede impactar en Argentina?
El telescopio espacial Swift perdió altura y se encamina hacia su reingreso en la atmósfera. Argentina está dentro de la franja geográfica por la que podría pasar, pero todavía no hay una fecha ni un lugar de impacto confirmados.
La nave perdió altura progresivamente y se espera que reingrese en la atmósfera terrestre durante las próximas semanas. Aunque gran parte de su estructura se desintegraría durante el descenso, algunos fragmentos podrían llegar a la superficie.
La posibilidad de que los restos alcancen territorio argentino es uno de los aspectos que despierta interés en torno al caso. Según las informaciones difundidas sobre la trayectoria del satélite, la franja potencial de reingreso abarca regiones de México y gran parte de Sudamérica, además de extensas zonas oceánicas.
Sin embargo, esto no significa que el telescopio vaya a caer necesariamente en Argentina: por el momento, no hay un punto de impacto confirmado.
El tema también coincide con movimientos en las búsquedas de internet. Según los datos de Google Trends para Argentina durante las últimas 4 horas, el término “nasa” registró picos puntuales de interés, con un máximo relativo de 100 y otros repuntes de menor intensidad.
El gráfico muestra fluctuaciones durante el período analizado, aunque no permite establecer si esas consultas estuvieron motivadas específicamente por la caída del Swift.
Tras casi 22 años de observaciones, el satélite perdió altura y se prepara para reingresar en la atmósfera. ¿Qué puede pasar con sus restos?
La región aparece dentro de la amplia franja geográfica potencial de reingreso. Eso no significa que el telescopio vaya a impactar en el país: no hay un lugar exacto confirmado.
- 2004 Año de lanzamiento del observatorio espacial.
- Casi 22 Años de actividad científica, frente a una misión inicial de dos años.
- 2.000+ Estallidos de rayos gamma observados durante su trayectoria.
- 12 TB Aproximadamente, el volumen de datos científicos reunidos.
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Pierde altura
La resistencia de la atmósfera reduce progresivamente la altitud de los satélites que orbitan cerca de la Tierra.
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Entra en la atmósfera
El calentamiento y las fuerzas del descenso provocan la desintegración de gran parte de la estructura.
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Algunos restos podrían sobrevivir
No se descarta que componentes resistentes alcancen la superficie, pero todavía no hay una ubicación de impacto confirmada.
La franja posible comprende regiones de Sudamérica y extensas áreas oceánicas. La fecha y el punto de reingreso siguen siendo inciertos; la probabilidad de que los restos provoquen daños a personas se considera baja.
Por qué el telescopio de la NASA caerá a la Tierra
El observatorio Swift fue lanzado en noviembre de 2004 con una misión inicial de dos años. Su objetivo principal era detectar y estudiar los estallidos de rayos gamma, explosiones extremadamente energéticas que pueden durar apenas fracciones de segundo o extenderse durante varios minutos.
El satélite realizó su última observación el 20 de octubre de 2026, cuando se encontraba a menos de 275 kilómetros de altura. A esa distancia, la resistencia atmosférica dificulta que sus instrumentos mantengan la estabilidad necesaria para apuntar con precisión hacia los objetos astronómicos. Por ese motivo, el equipo de operaciones decidió finalizar la misión científica.
El descenso se aceleró por el aumento de la resistencia atmosférica, un fenómeno que puede intensificarse con la actividad solar. Aunque a esas alturas la atmósfera es muy tenue, el roce con sus partículas reduce gradualmente la altitud de los satélites.
La NASA y la empresa estadounidense Katalyst Space Technologies habían evaluado una maniobra para prolongar la vida útil de Swift. El plan contemplaba utilizar una nave robótica llamada LINK para acercarse al observatorio, sujetarlo y elevarlo a una órbita más alta. Sin embargo, la operación fue descartada en agosto por problemas técnicos, por lo que no se pudo concretar el intento de rescate.
Ahora, el regreso a la atmósfera es inevitable. Durante el reingreso, el calentamiento y las fuerzas que actúan sobre la estructura provocarían la desintegración de gran parte del telescopio. No obstante, algunas piezas podrían resistir y alcanzar la superficie terrestre.
La fecha exacta del descenso depende de factores que pueden modificar la evolución de la órbita. Por eso, la NASA prevé el reingreso para las próximas semanas, pero todavía no confirmó un día ni una hora. Tampoco hay una ubicación precisa para la posible caída de fragmentos.
La inclusión de Argentina en la franja de trayectoria potencial no equivale a una predicción de impacto. La región es extensa y comprende también áreas oceánicas. Además, la agencia considera improbable que los restos provoquen daños a las personas.
En ese contexto, los datos de Google Trends permiten observar el interés por la NASA en el país, pero deben interpretarse con cautela. La herramienta presenta un índice relativo de popularidad de las búsquedas, no un recuento exacto de usuarios ni una explicación sobre las razones de cada consulta.
Una misión que dejó miles de observaciones científicas
Aunque el telescopio se prepara para abandonar la órbita terrestre, su legado científico seguirá disponible. A lo largo de casi 22 años de actividad, Swift observó más de 2.000 estallidos de rayos gamma y estudió más de 1.400 explosiones de supernovas. También investigó galaxias activas, cometas, asteroides y estrellas destruidas por la fuerza gravitatoria de agujeros negros.
Una de sus principales características era la rapidez de respuesta. Cuando detectaba un estallido de rayos gamma, podía localizar su posición, transmitir la información a otros observatorios y orientar sus instrumentos hacia el fenómeno antes de que su resplandor desapareciera. Según la NASA, ese proceso podía completarse en aproximadamente un minuto.
La capacidad de reacción permitió registrar acontecimientos difíciles de observar con otros instrumentos. Entre sus aportes se encuentra el estudio de estallidos breves de rayos gamma, que contribuyó a respaldar la hipótesis de que algunos se originan en la fusión de dos estrellas de neutrones.
El archivo de Swift reúne cerca de 22 años de mediciones y más de 1,5 millones de imágenes tomadas con su telescopio ultravioleta y óptico. El conjunto de datos ocupa aproximadamente 12 terabytes y está disponible para la comunidad científica, por lo que podrá utilizarse en nuevas investigaciones durante los próximos años. La misión contribuyó, además, a alrededor de 7.000 publicaciones académicas.
El final del observatorio también plantea el desafío de mantener la capacidad de detectar fenómenos cósmicos repentinos. La NASA busca alternativas para que futuras misiones y telescopios puedan responder con rapidez a eventos que, en ocasiones, duran apenas unos segundos.