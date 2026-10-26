La inequidad no solo genera resentimiento; genera violencia cuando las instituciones dejan de ser percibidas como árbitros justos y se convierten en cómplices de la exclusión. Esta afirmación, respaldada por los análisis de organismos internacionales como el Banco Mundial, resume con precisión el momento que atraviesa Europa.
La frustración incendia Europa
Las masivas protestas en Francia, Italia y España reflejan una profunda crisis de representación ante la falta de expectativas y el aumento de la desigualdad. El deterioro social y la falta de acceso a la vivienda impulsan reclamos transversales que desafían la estabilidad democrática de los gobiernos del continente.
En octubre de 2026, una ola de protestas sacude el Viejo Continente. En Francia, más de 550.000 personas salieron a las calles contra el deterioro de los servicios públicos, el costo de vida y las condiciones educativas; la jornada dejó casi 2.400 detenidos, centenares de heridos y el incendio parcial del ayuntamiento de Limoges.
En Italia, las marchas "Italia in Piazza" contra la inflación y los recortes terminaron con enfrentamientos en Milán. En España y Portugal, campamentos de tiendas en la Puerta del Sol y en el Rossio protestan por una vivienda inaccesible.
En Albania, estudiantes y el movimiento "Flamingo" exigen la renuncia del primer ministro Edi Rama por corrupción y tasas universitarias. Bélgica, Grecia y otros países suman manifestaciones similares. No son hechos aislados: son síntomas de un malestar profundo.
Según el Global Wealth Report de UBS, la desigualdad de ingresos en América Latina y el Caribe se mantiene entre las más altas del mundo, con un coeficiente de Gini cercano a 0,50. En países como Chile, Colombia y Uruguay, el 1 % más rico concentra hasta el 40 % de la riqueza neta.
En Europa occidental, el coeficiente de Gini es sensiblemente más bajo -entre 0,28 y 0,35 en la mayoría de los Estados de la Unión Europea-, pero la concentración de la riqueza es más aguda de lo que suele admitirse: el 10 % más rico posee una porción desproporcionada de los activos.
Al mismo tiempo, el acceso a la vivienda y a una trayectoria profesional estable se ha vuelto cada vez más difícil para los jóvenes. Aunque Europa sigue siendo más igualitaria en ingresos que América Latina, la percepción de estancamiento intergeneracional y de ruptura de la movilidad social ascendente resulta hoy tan intensa como en los países latinoamericanos.
Estas olas de protestas no obedecen a un simple ajuste de precios. Responden a la erosión de las expectativas de progreso. Los jóvenes europeos, como ha señalado el politólogo Andrés Malamud, perciben que vivirán peor que sus padres.
Es decir: salarios que no alcanzan para independizarse, escuelas y universidades deterioradas, precios de la energía y del alquiler que consumen una parte creciente del ingreso, y un Estado que parece incapaz de proteger el bienestar colectivo.
El denominador común en los manifestantes es la sensación de que el contrato social se ha roto. Esta dinámica afecta directamente la legitimidad de los gobiernos. Cuando las urnas eligen gobiernos -de centro, de derecha o de izquierda- que no logran revertir la precarización de las nuevas generaciones, la confianza se evapora.
Los gobiernos actuales, desde el francés hasta el italiano o el español, enfrentan no solo oposición política, sino una crisis de representación. La violencia callejera, los saqueos y los enfrentamientos con la policía no son la causa; son el síntoma de que los canales institucionales se perciben obturados.
No se trata de una disputa ideológica tradicional. Figuras de la derecha como Giorgia Meloni en Italia, Alice Weidel en Alemania o Marine Le Pen en Francia, así como referentes de la izquierda como Pedro Sánchez en España, Emmanuel Macron desde el centro liberal, o Jean-Luc Mélenchon, enfrentan el mismo fenómeno de insatisfacción sistémica.
Lo paradójico de este escenario es la enorme dificultad de los dirigentes políticos para capitalizar electoralmente estos reclamos sociales. La desilusión transversal hace que ni la derecha ni la izquierda puedan erigirse como una alternativa creíble de solución.
Los votantes perciben a todo el espectro político como parte del mismo problema. Se trata de una crisis de la democracia misma. La polarización ideológica puede radicalizar las formas de protesta, pero el núcleo del problema es que una generación siente que el futuro le ha sido negado.
En febrero de 2014, con motivo de la presentación en Madrid de su libro "¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?", el sociólogo Zygmunt Bauman afirmó que la principal víctima de la creciente desigualdad era la democracia.
Cuando el Estado deja de proteger a los ciudadanos frente a la desgracia individual y colectiva, y cuando la desigualdad empuja a amplios sectores de la población a una precariedad permanente y sin horizonte, la confianza en las instituciones democráticas se desvanece. Europa está ante una prueba de legitimidad.
Si no logra reconstruir un sendero de progreso compartido que recupere la confianza de las nuevas generaciones, el malestar seguirá erosionando las instituciones y alimentando el descrédito. Esta crisis pone en juego la supervivencia misma de la democracia europea.
El autor es analista internacional especializado en Defensa en Estados Unidos. Director del Posgrado en Seguridad en la UCC y docente de Ciencia Política en Universidad Siglo 21.