Elecciones de medio término en EE.UU.

La derrota legislativa de Trump no implicará un giro sustancial en su política hacia América Latina

El descontento económico y el alza del combustible golpearon al oficialismo, que ahora enfrentará un Congreso dividido durante los próximos dos años de gestión. El electorado castigó al oficialismo en las urnas por la suba del costo de vida, abriendo una etapa de freno legislativo a la agenda doméstica del presidente.