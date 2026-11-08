Las elecciones de medio término en Estados Unidos se convirtieron en un juicio contundente sobre el segundo mandato de Donald Trump. Los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso en una "ola azul" de dimensiones históricas que impactó incluso en bastiones republicanos tradicionales.
La derrota legislativa de Trump no implicará un giro sustancial en su política hacia América Latina
El descontento económico y el alza del combustible golpearon al oficialismo, que ahora enfrentará un Congreso dividido durante los próximos dos años de gestión. El electorado castigó al oficialismo en las urnas por la suba del costo de vida, abriendo una etapa de freno legislativo a la agenda doméstica del presidente.
No se trata de un resultado aislado ni de un giro ideológico profundo, sino de la expresión clásica de un electorado que -en un sistema de voto no obligatorio- decide castigar al partido en el poder cuando el costo de vida y las decisiones de política exterior impactan directamente en el bolsillo de las familias y generan un clima de descontento generalizado.
En el Senado, las proyecciones indican que los demócratas asegurarían una mayoría de hasta 53 o 54 escaños -incluyendo a los independientes que se alían con su bancada-, lo que representaría una ganancia neta de al menos seis a siete bancas con respecto a la composición previa del recinto.
Ganaron escaños clave en estados altamente competitivos: en Carolina del Norte con el exgobernador Roy Cooper, en Ohio con Sherrod Brown, y en Maine e Iowa.
Asimismo, el bloque logró victorias de enorme impacto histórico en bastiones conservadores tradicionales, como en Texas -donde James Talarico derrotó a Ken Paxton, convirtiéndose en el primer demócrata en ganar allí una banca en el Senado desde 1988-, en Kansas con Adam Hamilton -el primer senador demócrata por dicho estado desde 1932- y en Carolina del Sur con Annie Andrews.
En la Cámara de Representantes, el vuelco electoral consolidó una mayoría demócrata proyectada superior a los 220 escaños, revirtiendo la ventaja conservadora gracias a una ganancia neta del orden de las 20 a 25 bancas.
Con este resultado, el Capitolio se convertirá en un contrapeso institucional para los dos años restantes de la administración Trump, limitando su capacidad de maniobra en política interna y financiamiento federal. La participación electoral, históricamente más baja en comicios de medio término que en los presidenciales, fue excepcionalmente elevada.
El voto anticipado rozó los 60 millones de boletas -un récord que superó holgadamente las cifras de 2022-, mientras que la participación global se ubica cerca del 50 %, registrando niveles de movilización muy similares a los de 2018.
Los votos reflejaron tanto el entusiasmo del electorado demócrata como el descontento de votantes independientes y de sectores que habían respaldado a Trump en 2024 y que ahora expresaron su rechazo en las urnas, en un contexto de marcada polarización. Uno de los factores más determinantes fue el precio de los combustibles.
El conflicto bélico contra Irán, iniciado por la administración Trump junto con Israel y sin la aprobación formal del Congreso que exige la Constitución, disparó los precios de la energía. El diésel pasó de aproximadamente 3,75 dólares por galón previo al conflicto a un máximo histórico de 6,52 dólares en septiembre.
Tras la jornada electoral, el propio Trump admitió que la escalada del precio del combustible pesó en el resultado en las urnas, aunque buscó desvincular el alza de combustibles de la contienda militar.
Un correctivo doméstico
No es la primera vez que un mandatario pierde el control de ambas Cámaras en elecciones legislativas. Bill Clinton lo experimentó en 1994 y George W. Bush en 2006. En ambos casos, el Capitolio funcionó como un freno parcial a la agenda presidencial doméstica, sin alterar de raíz la política exterior ni las orientaciones estratégicas de largo plazo de la potencia global.
Como señaló Michael O'Hanlon, especialista del Brookings Institution: "El Congreso tiene un poder limitado para detener una guerra ya iniciada, aunque puede restringir una escalada grave al denegar financiamiento".
Estados Unidos atraviesa una crisis política, social y económica de larga data, marcada por un bipartidismo erosionado y una pérdida de confianza -especialmente entre los más jóvenes- en la democracia como sistema indispensable.
En este marco, la derrota legislativa de Trump no debe interpretarse con exceso de optimismo desde América Latina. No cambiará radicalmente la política estadounidense hacia la región, el único espacio donde Washington aún puede imponer su voluntad con relativa facilidad.
Por eso conviene no perder de vista el escaso contrapeso de la bancada demócrata en la escena internacional: su rol de fiscalización fue prácticamente nominal a la hora de frenar las sanciones extremas contra Cuba y Venezuela, la agenda represiva en materia migratoria o la ofensiva militar en Irán.
Del mismo modo, la oposición toleró la ambigüedad en el conflicto ruso-ucraniano y no interpuso trabas a la injerencia estadounidense en favor de las ultraderechas latinoamericanas.
En términos históricos, como remarcó el especialista en asuntos internacionales Juan Gabriel Tokatlian en una entrevista en C5N, el interés de Washington por América Latina se intensificó de manera estructural tras la Revolución Cubana de 1959.
Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética ofrecía soporte ideológico pero escaso financiamiento, mientras Estados Unidos se consolidaba como una potencia multidimensional (militar, económica, cultural e institucional). Esto explica, en parte, por qué la región sigue siendo el escenario donde la primacía estadounidense enfrenta menos contrapesos efectivos que en Asia o Europa.
Las primeras reacciones internacionales oscilaron entre quienes interpretan el resultado como un duro revés para la Casa Blanca y quienes dudan de que un Congreso demócrata pueda amordazar a Trump en el escenario global.
Desde la teoría de las relaciones internacionales, el resultado ilustra tanto las limitaciones del Poder Ejecutivo dentro del sistema de checks and balances (pesos y contrapesos), como la persistencia de la primacía estadounidense en su hemisferio.
El electorado actúa como un correctivo doméstico, pero la estructura de poder global y regional -en realidad- no se modifica sustancialmente por un cambio de mayorías en el Congreso. Trump conservará amplias facultades en política exterior mediante decretos y el control de la diplomacia y las Fuerzas Armadas.
Los demócratas podrán investigar, bloquear nominaciones de altos funcionarios y limitar presupuestos, pero la continuidad de la lógica de poder hacia América Latina es totalmente previsible. Luiz Lula da Silva inició hace días una contraola en el continente.
La pregunta que queda abierta es si el resultado en la democracia más influyente de América confirmará una nueva tendencia continental o si simplemente refleja el ciclo típico de castigo al oficialismo en un sistema de voto voluntario.
El autor es analista internacional, especializado en Seguridad y Defensa en Estados Unidos. También es docente de Ciencia Política y Comportamiento Político Electoral, además de ser el director del Posgrado en Seguridad en la Universidad Católica de Córdoba.